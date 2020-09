vor 27 Min.

"The Masked Singer" 2020: Das ist das Rate-Team in Staffel 3

"The Masked Singer" 2020: Sonja Zietlow und Bülent Ceylan bilden das Rate-Team in Staffel 3.

Im kommenden Herbst läd ProSieben wieder zum Maskenball: Wer sitzt in Staffel 3 von "The Masked Singer" 2020 im Rate-Team? Hier erhalten Sie alle Infos.

Von Tanja Schauer

Ab Herbst ist es wieder so weit: Ganz Deutschland rätselt, wer sich unter den Masken von " The Masked Singer" verbirgt. Doch nicht nur das Publikum zerbricht sich den Kopf - auch in dieser Staffel geht ein prominentes Rate-Team den Hinweisen in den Einspielern nach.

Im Gegensatz zu den vergangenen Staffeln nehmen allerdings zwei neue Promis auf dem Rate-Team-Stuhl Platz: Die beiden ehemaligen Kandidaten Sonja Zietlow und Bülent Ceylan, die als Hase und Engel an den ersten beiden Staffeln der Sendung teilnahmen, ersetzen die ursprünglichen Teammitglieder Ruth Moschner und Rea Garvey. Hilfe beim Rätseln bekommen die Beiden von einem wöchentlich wechselnden Gast-Promi, um die Sänger unter den Masken zu entlarven.

Rate-Team von "The Masked Singer" 2020: Sonja Zietlow ist dabei

Sonja Zietlow Bild: Henning Kaiser (dpa)

Im Herbst wird erstmals Sonja Zietlow Teil des Rate-Teams bei "The Masked Singer". Damit wechselt die Moderatorin die Seiten: In der vergangenen Staffel führte sie als Kandidatin im Hasenkostüm Rate-Team und Zuschauer in die Irre. Die 52-Jährige freut sich bereits auf ihre neue Aufgabe, kann sich jedoch einen kleinen Seitenhieb für ihren Vorgänger Rea Garvey nicht verkneifen: „Wie sagt man das so schön offiziell: Ich freue mich, das Rate-Team dieser erfolgreichen Sendung verstärken zu dürfen und wieder zur MaskedSinger-Familie zu gehören. In Wahrheit mach ich das natürlich nur, um Rea Garvey eins auszuwischen – weil dann dort jemand sitzt, der ein großes Herz für süße Kuscheltiere hat.“

Bülent Ceylan: Neues Gesicht im Rate-Team bei "The Masked Singer"

Bülent Ceylan Bild: picture alliance / dpa

Auch Rate-Team-Neuling Bülent Ceylan ist nicht das erste Mal Teil des Formats. Bereits in Staffel 1 rockte der Comedian als Heavy-Metal-Engel die Bühne. „Für mich ist The Masked Singer eine absolut außergewöhnliche Show, die mir persönlich neue Möglichkeiten geboten hat. Mittlerweile kenne ich beide Seiten und jede Rolle macht großen Spaß: Sowohl versteckt unter der Maske als auch das Tüfteln, Kombinieren und Rätseln im Rate-Team. Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt, welche Stars im Herbst unter den Kostümen stecken – und werde ihnen gehörig auf den Zahn fühlen.“ Wie sich Bülent Ceylan letztendlich beim Enträtseln der Promi-Sänger schlagen wird, sehen Sie ab Oktober live auf ProSieben und auf Joyn.

