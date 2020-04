vor 17 Min.

"The Masked Singer" 2020: Neue Sendetermine und Sendezeit nach der Pause

Neue Sendetermine und Sendezeiten zu "The Masked Singer" 2020 finden Sie hier.

Sendetermine und Sendezeit - wann läuft "The Masked Singer" 2020? Wegen des Coronavirus gibt es Änderungen. Hier erfahren Sie, wann die nächste Folge läuft.

Hier lesen Sie die Infos zu The Masked Singer 2020 - rund um Start, Sendetermine, Kandidaten, Rateteam und Übertragung.

Sendetermine und Sendezeit: " The Masked Singer" 2020 geht erst Mitte April mit Folge 4 weiter. Gemeinsam mit dem prominenten Rateteam kann das Publikum dann wieder miträtseln: Welche Promis verbergen sich hinter den Masken und unter den aufwendigen Kostümen? Einzige Anhaltspunkte: kleine Indizien in Einspielfilmen, Bühnenauftritt und die echte, unverfremdete Stimme während der Songs.

Hier finden Sie die Sendezeiten und Sendetermine der Sendung.

"The Masked Singer" 2020: Start, Sendezeiten und Sendetermine

Seit dem 10. März 2020 läuft die zweiten Staffel von "The Masked Singer". Insgesamt sind sechs Liveshows aus Köln geplant, die wöchentlich jeweils dienstags um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt werden. Wegen des Coronavirus gibt es aber eine zweiwöchige Pause zwischen den Folgen 3 und 4.

Sendetermine von "The Masked Singer" 2020: Wann läuft Folge 4?

Da zwei Mitglieder des Produktionsteams am Coronavirus erkrankt sind, pausiert die "The Masked Singer" bis zum 14. April. An dem Tag geht es dann mit Folge 4 weiter, Folge 5 und das Finale folgen dann wieder im Wochen-Rhythmus.

Uhrzeit Sender Dienstag, 10.3.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 17.3.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 24.3.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 14.4.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 21.4.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 28.4.20 20.15 Uhr ProSieben

Wo ist "The Masked Singer" 2020 noch zu sehen?

ProSieben überträgt die Liveshows auch online auf der Streamingplattform „Joyn“. Dort sind alle Folgen, einzelne Auftritte und Highlight-Clips auch nach der Live-Ausstrahlung im TV abrufbar. Ebenso stehen die sechs Episoden der ersten Staffel von 2019 zum Abruf im Stream bereit. (ts)

