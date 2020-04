vor 32 Min.

"The Masked Singer" 2020: Rate-Team im Finale am 28.4.20

Heute am 28.4.20 werden wieder Promis raten, wer unter den Kostümen von "The Masked Singer" 2020 steckt. Wer sitzt in Staffel 2 im Rate-Team?

Von Monique Neubauer

Heute am 28.4.20 geht das Gesangsratespiel " The Masked Singer" mit dem Finale zu Ende. In der letzten Staffel bestand das Rate-Team aus drei festen Promis.

Dieses Jahr sind es nur zwei. Ruth Moschner und Rae Garvey bilden das feste Rate-Team in der neuen Staffel. Hilfe beim Rätseln bekommen die Beiden von einem wöchentlich wechselnden Gast-Promi, der helfen soll, die Sänger unter den Masken zu entlarven.

Rate-Team von "The Masked Singer" 2020: Ruth Moschner ist wieder dabei

Bild: ProSieben/Willi Weber

Auch dieses Jahr ist Ruth Moschner (43) wieder Teil des Rate-Teams bei "The Masked Singer". Sie begeisterte in der letzten Staffel mit großer Freude am Rätseln, welche Sänger sich unter den Kostümen verstecken könnten. So brachte sie immer wieder wertvolle Tipps in die verschiedenen Folgen ein und entlarvte den ein oder anderen Promi-Sänger unter seiner Maske. Auch dieses Jahr ist sie wieder Feuer und Flamme für die Rate-Show: "Es ist die Mischung aus Ratespaß und dem kleinen Wahnsinn zu wissen, man kennt die Stars zu 100 Prozent, aber erfährt es eben erst ganz zum Schluss. Ich kann jetzt schon an nichts anderes mehr denken und erstelle Listen."

Rea Garvey: Neues Gesicht im Rate-Team bei "The Masked Singer"

Bild: ProSieben/Willi Weber

Neu dabei ist dieses Mal der Sänger Rea Garvey (46). Der Jury-Neuling freut sich ebenfalls riesig auf die kommende Staffel: „‚The Masked Singer‘ sorgt sofort für einen hohen Suchtfaktor. Jeder Zuschauer will einfach wissen, wer hinter den Masken steckt. Selbst wenn Du das Gefühl hast, die jeweilige Person hinter der Maske erkannt zu haben, musst Du die Show live angucken um wirklich sicher zu sein." Wie sich Rea Garvey letztendlich beim Enträtseln der Promi-Sänger schlagen wird, sehen Sie seit Dienstag, 10. März 2020, um 20.15 live auf ProSieben und auf Joyn.

