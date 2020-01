15:43 Uhr

"The Masked Singer" 2020: Start, Sendetermine, Kandidaten, Rateteam, Übertragung, News

Ab März geht "The Masked Singer" bei ProSieben in die zweite Runde. Wir informieren Sie über den Start, die Kandidaten, das Rateteam, die Übertragung und die News.

Zehn neue Stars unter zehn neuen Masken und ein neuer Sendetag: Moderator Matthias Opdenhövel lädt die Zuschauer demnächst live auf ProSieben ein, gemeinsam mit dem Rateteam das große TV-Rätsel zu lösen: Welche Stars verbergen sich unter den Masken in der, laut Sender, "besten verrücktesten Show der Welt"? Und wer entschlüsselt das Rätsel, in welche Figuren die prominenten Undercover-Sänger 2020 schlüpfen?

Wir geben Ihnen hier alle Infos zum Show-Start, den Sendeterminen, dem Rateteam, den Kandidaten (sobald sie entlarvt sind) und der Live-Übertragung in TV und Stream. Außerdem finden Sie weiter unten den Link zu unserem News-Blog.

"The Masked Singer" 2020: Wann ist der Start auf ProSieben?

ProSieben hat als Start-Termin für die Show "The Masked Singer" Dienstag, 10. März 2020 , bekantgegeben.

Welche Sendetermine gibt es für "The Masked Singer" 2020?

Uhrzeit Sender Dienstag, 10.3.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 17.3.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 24.3.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 31.3.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 7.4.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 14.4.20 20.15 Uhr ProSieben

Weitere Infos im Zusammenhang mit den Sendeterminen finden Sie hier: "The Masked Singer" 2020: Sendetermine und Sendezeit

"The Masked Singer" 2020: Welche Kandidaten verbergen sich hinter den Masken und Kostümen?

Die Kandidaten sind natürlich noch streng geheim. Auch zu den Masken und Kostümen äußert sich ProSieben bisher nur in Rätseln: "Was hat ein Kabel mit 'The Masked Singer' zu tun? Wozu gehören die gelben Fussel? Wer braucht eine Schlafmaske? Wofür ist der Feuerlöscher? Es sind die ersten Indizien auf die noch geheimen Kostüme für die zweite Staffel der ProSieben-Erfolgsshow 'The Masked Singer'".

Wer bildet das Rateteam von "The Masked Singer" 2020?

Auch hier hält ProSieben sich noch bedeckt. Bei "The Masked Singer" 2019 waren es Moderatorin Ruth Moschner, Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes und Sänger Max Giesinger, die gemeinsam mit einem wöchentlich wechselnden Gast-Promi enträtseln mussten, wer jeweils unter der Maske stecken könnte.

"The Masked Singer" 2020 auf ProSieben: Übertragung live im TV und Stream. Gibt es Wiederholungen?

ProSieben überträgt die Liveshows außer im TV auch online auf der Streamingplattform Joyn. Dort sind alle Folgen, einzelne Auftritte und Highlight-Clips auch nach der Live-Ausstrahlung im TV abrufbar. Ebenso stehen die sechs Episoden der ersten Staffel von 2019 zum Abruf im Stream bereit.

Nähere Infos im Zusammenhang mit der Übertragung von "The Masked Singer" 2020 gibt es hier für Sie: "The Masked Singer" 2020 live im TV und Stream - und ganze Folgen als Wiederholung.

Die News zu "The Masked Singer" 2020

Aktuelle News zu "The Masked Singer" 2020 finden Sie immer hier in unserem News-Blog. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier."

Themen folgen