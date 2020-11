vor 17 Min.

The Masked Singer 2020: Übertragung live im TV und Stream heute am 03.11.20

Staffel 3 von "The Masked Singer" live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung gibt es hier.

Heute ist "The Masked Singer" mit der neuen Staffel live im TV und Stream bei ProSieben zu sehen. Alle Infos zur Übertragung und zur Wiederholung haben wir hier für Sie.

Hier lesen Sie die Infos zu Masked Singer 2020: Start im Herbst, Sendetermine, Sendezeit, Infos.

Heute ist " The Masked Singer" mit Staffel 3 live im TV und Stream zu sehen. Erst im Frühling diesen Jahres sendete ProSieben Staffel 2 des Formats, die jedoch aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach unterbrochen werden musste. Auch Gregor Meyle, ein Teilnehmer der Sendung, erkrankte während der Sendung an dem Virus.

Nun kehrt die Erfolgssendung früher als gedacht mit Staffel 3 auf die TV-Bildschirme zurück, denn die erste Folge der neuen Staffel läuft heute im TV.

"The Masked Singer" 2020: Live im TV und Stream

Auch Staffel 3 von "The Masked Singer" behält wie die Vorgängerstaffel den gewohnten Sendeplatz. Das Format ist jeweils dienstags um 20.15 Uhr live im TV bei ProSieben zu sehen. Neben der Live-Ausstrahlung im Fernsehen können Sie die Show auch live im Stream verfolgen: Hier auf dieser Seite bei Joyn können Sie die Serie auch ohne Fernseher im Internet verfolgen. In Staffel 3 von "The Masked Singer" werden insgesamt sechs Folgen ausgestrahlt.

"The Masked Singer": Ganze Folgen als Wiederholung

Sollten Sie eine Folge von "The Masked Singer" verpassen, ist das kein Problem: ProSieben zeigt jede Folge in der Wiederholung und zusätzlich können Sie die einzelnen Episoden auch auf Abruf im Internet ansehen. Die Sendetermine für die Wiederholung im Fernsehen sind bisher noch nicht bekannt, wir werden sie nachliefern, sobald ProSieben die Zeiten veröffentlicht. Ganze Folgen finden Sie jeweils nach der Ausstrahlung hier auf dieser Seite.

