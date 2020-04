vor 37 Min.

"The Masked Singer" 2020 entfällt auch heute: Kandidaten, neue Sendetermine, Rateteam, Übertragung

"The Masked Singer": Infos rund um Kandidaten, Sendetermine, Übertragung, Rateteam und News gibt es hier in der Übersicht.

Hier gibt es die Infos rund um "The Masked Singer" bei ProSieben - rund um Kandidaten, Rateteam, Übertragung und News. Bei den Sendeterminen gibt es Änderungen.

In Staffel 2 von " The Masked Singer" können die Zuschauer wieder mitraten, welche Promis unter den Masken stecken. Wegen des Coronavirus gibt es nun aber Änderungen bei den Sendeterminen.

Wir geben Ihnen hier alle Infos zu den neuen Sendeterminen, dem Rateteam, den Kandidaten (sobald sie entlarvt sind) und der Live-Übertragung in TV und Stream. Außerdem finden Sie weiter unten den Link zu unserem News-Blog.

"The Masked Singer" 2020: Start der ProSieben-Show

Staffel zwei von "The Masked Singer" läuft seit Dienstag, 10. März 2020 auf ProSieben.

Welche Sendetermine gibt es für "The Masked Singer" 2020?

Da zwei Mitglieder im Produktionsteam erkrankt sind, pausiert "The Masked Singer" bis Mitte April. Das sind die neuen Sendetermine:

Uhrzeit Sender Dienstag, 10.3.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 17.3.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 24.3.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 14.4.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 21.4.20 20.15 Uhr ProSieben Dienstag, 28.4.20 20.15 Uhr ProSieben

"The Masked Singer" 2020: Welche Kandidaten verbergen sich hinter den Masken und Kostümen?

Auch in diesem Jahr begeistert "The Masked Singer" wieder mit aufwendigen Kostümen. Zehn verschiedene Masken gibt es diesmal zu bestaunen. Alles wichtige zu den einzelnen Kostümen lesen Sie hier: The Masked Singer: Kandidaten und Masken.

Kostüm Promi Das Chamäleon noch unbekannt Der Dalmatiner Stefanie Heinzmann Der Drache noch unbekannt Das Faultier noch unbekannt Die Fledermaus Franziska Knuppe Die Göttin Rebecca Immanuel Der Hase noch unbekannt Die Kakerlake Angelo Kelly Der Roboter noch unbekannt Der Wuschel noch unbekannt

Wer bildet das Rateteam von "The Masked Singer" 2020?

Dieses Jahr besteht das Rate-Team aus zwei Promis: Ruth Moschner und Rea Garvey rätseln gemeinsam, wer unter den Kostümen der Sänger steckt. Hilfe bekommen sie dabei von einem wöchentlich wechselnden Gast-Promi. Weitere Informationen zum Rate-Team bekommen Sie hier: The Masked Singer 2020: Das Rate-Team

"The Masked Singer" 2020 auf ProSieben: Übertragung live im TV und Stream. Gibt es Wiederholungen?

ProSieben überträgt die Liveshows außer im TV auch online auf der Streamingplattform Joyn. Dort sind alle Folgen, einzelne Auftritte und Highlight-Clips auch nach der Live-Ausstrahlung im TV abrufbar. Ebenso stehen die sechs Episoden der ersten Staffel von 2019 zum Abruf im Stream bereit.

Die News zu "The Masked Singer" 2020

