"The Masked Singer" 2020 heute live im TV und Stream - Übertragung am 14.4.20

Heute am 14.4.20 läuft "The Masked Singer" mit Folge 4 wieder live im TV und Stream. Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung gibt es hier.

Heute am 14.4.20 gibt es "The Masked Singer" wieder live im TV und Stream bei ProSieben zu sehen. Alle Infos zur Übertragung und zur Wiederholung haben wir hier für Sie.

Hier lesen Sie die Infos zu The Masked Singer 2020 - rund um Start, Sendetermine, Kandidaten, Rateteam und Übertragung.

Heute am 14.4.20 ist Folge 4 von " The Masked Singer" live im TV und Stream zu sehen. Vergangene Woche musste die Sendung wegen einiger Corona-Fälle am Set pausieren.

Die Erfolgsserie kehrte früher als gedacht mit Staffel 2 auf die TV-Bildschirme zurück, denn die letzte Folge der ersten Staffel war erst im August 2019 bei ProSieben gelaufen. Der große Erfolg hat nicht nur die Zuschauer überrascht, sondern auch die Verantwortlichen bei ProSieben, weshalb die Show nun schon im März, statt während des Sommerlochs, zu sehen ist.

"The Masked Singer" live im TV und Stream

Mit dem vorgezogenen Start von Staffel 2 hat sich auch der Sendeplatz von "The Masked Singer" geändert. Statt wie bisher am Donnerstag sind die neuen Folgen nun jeweils dienstags um 20.15 Uhr live im TV bei ProSieben zu sehen. Neben der Live-Ausstrahlung im Fernsehen können Sie die Show auch live im Stream verfolgen: Hier auf dieser Seite bei Joyn können Sie die Serie auch ohne Fernseher im Internet verfolgen. Wie viele neue Folgen es geben wird ist bisher noch nicht bekannt - bisher wurden bereits fünf Termine bestätigt.

"The Masked Singer": Ganze Folgen als Wiederholung

Sie haben die neuste Folge von "The Masked Singer" verpasst? Kein Problem: ProSieben zeigt jede Folge in der Wiederholung und zusätzlich können Sie die einzelnen Episoden auch auf Abruf im Internet ansehen. Die Sendetermine für die Wiederholung im Fernsehen sind bisher noch nicht bekannt, wir werden sie nachliefern, sobald ProSieben die Zeiten veröffentlicht. Ganze Folgen finden Sie jeweils nach der Ausstrahlung hier auf dieser Seite.

