"The Masked Singer" 2021 sehen: Alle Infos zur Übertragung und Wiederholung

"The Masked Singer" läuft aktuell mit einer neuen Staffel bei Pro7. Alle Infos zur Übertragung der Sendung live im TV und Stream, sowie der Wiederholung haben wir hier für Sie.

" The Masked Singer" ist zurück: Staffel 5 lässt sich seit dem 16. Oktober, im TV und Live-Stream sehen. Auch dieses Mal sind wieder zehn Promis mit dabei, die sich bei ihren Auftritten hinter Kostümen verstecken. Ein Rateteam und die Zuschauer müssen herausfinden, wer sich hinter den Masken verbirgt.

Wo wird die Sendung übertragen? Kann "The Masked Singer" auch live im Stream verfolgt werden? Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen zur Übertragung live im TV und im Stream und auch zur Wiederholung.

Übertragung von "The Masked Singer" 2021 im TV und Live-Stream

Staffel 5 von "The Masked Singer" wird seit dem 16. Oktober 2021 jeweils samstags und damit zum aller ersten Mal am Wochenende in der Prime-Time um 20.15 Uhr live im TV bei ProSieben übertragen.

Video: ProSieben

Neben der Live-Ausstrahlung im Fernsehen können Sie die Show auch live im Stream sehen: Auf Joyn lässt sich die Show ganz ohne Fernseher im Internet verfolgen.

"The Masked Singer" 2021: Ganze Folgen als Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Folge von "The Masked Singer" verpasst haben, ist das kein Problem: ProSieben zeigt jede Folge in der Wiederholung und zusätzlich können Sie die einzelnen Episoden auch auf Abruf im Internet ansehen.

Jeder Mittwoch zeigt der Sender sixx um 20.15 Uhr die aktuelle Folge der Show als Wiederholung im TV. Außerdem finden Sie ganze Folgen nach der Ausstrahlung auch hier auf dieser Seite.

Lesen Sie dazu auch

Das ist das Show-Prinzip von "The Masked Singer"

Bei "The Masked Singer" schlüpfen auch in Staffel 5 wieder Prominente aus völlig unterschiedlichen Branchen in absurde, aber aufwendige Kostüme um ihre Identität zu verbergen. In einer Live-Show müssen die Stars schließlich maskiert ihr Können am Mikrofon unter Beweis stellen und sind dabei manchmal mehr, manchmal weniger talentiert.

In den vergangenen Staffeln verbargen sich besonders hochkarätige Gastsänger unter den Kostümen: Unter anderem waren Veronica Ferres, Sylvie Meis und Vicky Leandros in die Rollen der "Biene", des "Alpakas" und der "Katze" geschlüpft.

Nicht weniger prominent als die Kandidaten gestaltet sich das Rateteam. Doch in der diesjährigen Herbst-Staffel von "The Masked Singer" gibt es eine Neuerung. Ruth Moschner nimmt erneut, wie schon in den vergangenen Staffeln, bei der sie gemeinsam mit Rae Garvey so einige Promis entlarven konnte, am Rate-Pult Platz. Doch der Sänger wird nicht mehr mit dabei sein. Stattdessen wird die Moderatorin gemeinsam mit einem festen Rateteampartner und einem wöchentlich wechselnden Rategast versuchen, hinter die Masken der Teilnehmer zu blicken und deren wahre Identität aufzudecken.

Gewinner der bisherigen Staffeln

Hier finden Sie einen Überblick über die Gewinnerinnen und Gewinner der vergangenen vier Staffeln von "The Masked Singer":

Staffel 1: Der Astronaut, Max Mutzke , Sänger

, Sänger Staffel 2: Das Faultier, Tom Beck , Schauspieler

, Schauspieler Staffel 3: Das Skelett, Sarah Lombardi , Sängerin

, Sängerin Staffel 4: Der Dinosaurier, Sasha, Sänger

(AZ)