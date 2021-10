"The Masked Singer" 2021: Start, Sendetermine und Sendezeit von Staffel 5

"The Masked Singer" 2021 gibt es mit Staffel 5 auf ProSieben zu sehen. Hier finden Sie den Start-Termin, die Sendetermine, die Sendezeit und alle wichtigen Infos zur neuen Staffel.

"The Masked Singer" 2021 kehrt im Herbst zurück und wir informieren Sie über die Sendetermine und Sendezeit. Auch in Staffel 5 steht erneut eine bunte Mischung verschiedener prominenter Kandidaten in aufwendig gestalteten Kostümen auf der Bühne und gibt dort ihre Lieder zum Besten.

Ursprünglich kommt die Show mit den maskierten Promis aus Südkorea, mittlerweile sind Ableger der Musiksendung jedoch in zahlreichen Ländern in Asien und auch in den Vereinigten Staaten zu sehen. Aufgrund des großen Erfolgs der Gesangsshow strahlt ProSieben inzwischen zwei Staffeln pro Jahr aus. In diesem Artikel finden Sie die Sendetermine, die Sendezeit und alle weiteren Infos zu Staffel 5.

Start-Termin: Wann ist "The Masked Singer" 2021 im Herbst bei Pro7 zu sehen?

Staffel 5 von "The Masked Singer" wird am 16. Oktober auf ProSieben an den Start gehen.

"The Masked Singer" 2021: Sendetermine und Sendezeit von Staffel 5

Die neue Staffel der musikalischen Rateshow umfasst insgesamt sechs Folgen, die ab dem 16. Oktober immer samstags zur Primetime um 20.15 Uhr auf ProSieben übertragen werden. Die Live-Show dauert etwa 200 Minuten und Zuschauer können während der Übertragung für ihre Lieblingskünstler abstimmen.

Wenn Staffeln 5 von "The Masked Singer" 2021 jede Woche läuft, wären das die Sendetermine und die Sendezeit:

Folge Sendetermine von "The Masked Singer" Sendezeit 1 16. Oktober 2021 20.15 Uhr 2 23. Oktober 2021 20.15 Uhr 3 30. Oktober 2021 20.15 Uhr 4 6. November 2021 20.15 Uhr 5 13. November 2021 20.15 Uhr 6 20. November 2021 20.15 Uhr

Das Rate-Team von " The Masked Singer " 2021

Nachdem in Staffel 3 Sonja Zietlow und Bülent Ceylan gemeinsam das Rate-Team gebildet hatten, kehrten in Staffel 4 zwei Rate-Veteranen zurück: Ruth Moschner und Rea Garvey.

Ruth Moschner ist laut ProSieben auch in Staffel 5 wieder dabei. Die Moderatorin wurde durch die RTL-Show "Freitag Nacht News" bekannt und hat neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin auch an zahlreichen Filmprojekten mitgewirkt und mehrere Bücher geschrieben. Unter anderem moderierte die 44-Jährige "Grill den Henssler" und die neue Quizshow "Buchstaben Battle".

Laut Sender wird es außerdem noch ein weiteres festes Mitglied im Rateteam geben und in jeder Woche einen wechselnden Rategast. Mehr Informationen liegen dazu noch nicht vor.

Masken und Kandidaten von "The Masked Singer" 2021

Welche Charaktere sind in der neuen Staffel dabei und welche Promis stecken in den Kostümen? Das wird nach und nach enthüllt. Hier finden Sie eine Übersicht über die Kostüme in Staffel 5 von "The Masked Singer" und später die Enthüllungen:

Der Hammerhai

Übertragung von "The Masked Singer" 2021

Neben der Live-Übertragung im TV auf ProSieben können Sie die einzelnen Folgen sowohl im Stream als auch in der Wiederholung auf der Streamingplattform Joyn ansehen. Sobald ProSieben weitere Infos zur Übertragung veröffentlicht, erfahren Sie es hier.

News zu "The Masked Singer" 2021

Sie interessieren sich für mehr Infos zur Show? Hier lesen Sie immer aktuelle News zu "The Masked Singer". (AZ)