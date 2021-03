18:04 Uhr

The Masked Singer 2021: Übertragung am 23.3.21 heute live im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung

"The Masked Singer" läuft heute wieder mit einer neuen Folge bei Pro7. Alle Infos zur Übertragung der Sendung live im TV und Stream, sowie der Wiederholung haben wir hier für Sie.

Heute geht " The Masked Singer" mit Staffel 4 wieder live im TV und Stream auf Sendung. Erst im Herbst des vergangenen Jahres sendete ProSieben Staffel 3 des Formats. Dass die Sendung mittlerweile sogar zwei Mal jährlich ausgestrahlt wird, ist ihrem besonders großen Erfolg geschuldet: Kaum eine Live-Show zog seit 2019, als der etwas andere Gesangswettbewerb erstmals in Deutschland gesendet wurde, mehr Zuschauer vor die Bildschirme.

Wo wird die Sendung übertragen? Kann "The Masked Singer" auch live im Stream verfolgt werden? Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen zur Übertragung live im TV und im Stream.

Übertragung von "The Masked Singer" 2021: Folge 4 heute live im TV und Stream

Auch Staffel 4 von "The Masked Singer" behält wie die Vorgängerstaffel den gewohnten Sendeplatz. Das Format ist seit dem 16.2.21 jeweils dienstags um 20.15 Uhr live im TV bei ProSieben zu sehen. Neben der Live-Ausstrahlung im Fernsehen können Sie die Show auch live im Stream verfolgen: Hier auf dieser Seite bei Joyn können Sie die Show auch ohne Fernseher im Internet verfolgen. In Staffel 4 von "The Masked Singer" werden insgesamt sechs Folgen ausgestrahlt.

"The Masked Singer" 2021: Ganze Folgen als Wiederholung sehen

Sollten Sie eine Folge von "The Masked Singer" verpassen, ist das kein Problem: ProSieben zeigt jede Folge in der Wiederholung und zusätzlich können Sie die einzelnen Episoden auch auf Abruf im Internet ansehen. Die Sendetermine für die Wiederholung im Fernsehen sind bisher noch nicht bekannt, wir werden sie nachliefern, sobald ProSieben die Zeiten veröffentlicht. Ganze Folgen finden Sie jeweils nach der Ausstrahlung hier auf dieser Seite.

Das ist das Show-Prinzip von "The Masked Singer"

Bei "The Masked Singer" schlüpfen auch in Staffel 4 wieder Prominente aus völlig unterschiedlichen Branchen in absurde, aber aufwendige Kostüme um ihre Identität zu verbergen. In einer Live-Show müssen die Stars schließlich maskiert ihr Können am Mikrofon unter Beweis stellen und sind dabei manchmal mehr, manchmal weniger talentiert.

In den vergangenen Staffeln verbargen sich besonders hochkarätige Gastsänger unter den Kostümen: Unter anderem waren Veronica Ferres, Sylvie Meis und Vicky Leandros in die Rollen der "Biene", des "Alpakas" und der "Katze" geschlüpft.

Nicht weniger prominent als die Kandidaten gestaltet sich das Rateteam. In der diesjährigen Frühjahrs-Staffel von "The Masked Singer" nehmen erneut Ruth Moschner und Rea Garvey am Rate-Pult Platz. Beide konnten bereits in Staffel 1 und Staffel 2 so einige Promis entlarven. In der kommenden Herbststaffel werden die beiden schließlich wieder von Sonja Zietlow und Bülent Ceylan abgelöst, die in der vergangenen Staffel 3 über mögliche Stars in den Kostümen spekulierten. (AZ)

