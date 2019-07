vor 20 Min.

"The Masked Singer", Folge 3: Wer ist der Kakadu?

In Folge 3 von "The Masked Singer" wird erneut ein Promi die Show verlassen und sich demaskieren müssen. Wird es diesmal der Publikumsliebling, der Kakadu sein?

Heute können die Zuschauer bei "The Masked Singer" wieder live miträtseln, welcher Prominente sich hinter der Maske verbirgt. Auch in Folge 3 muss der Undercover-Star mit den wenigsten Stimmen am Ende der Show seine Maske ablegen und "The Masked Singer" verlassen.

In der der dritten Folge der Staffel ist Comedien Faisal Kawusi Gast-Promi in der Jury. Das ist witzig, wenn man bedenkt, dass Kawusi bisher als Promi unter dem Kostüm des Kakadus vermutet wurde. In der Jury und im Internet werden außerdem Gregor Gysi, Friedrich Liechtenstein, Hugo Egon Balder und Hape Kerkeling für möglich gehalten. Da sich Kawusi nicht zweiteilen kann, muss die Jury um Collien Ulmen-Fernandes, Ruth Moschner und Max Giesinger den Komiker wohl von ihrer Liste streichen.

"The Masked Singer" heute live im Stream und TV: Darum geht es in der ProSieben-Show

Neben dem Stamm-Rateteam kommt jede Woche ein wechselnder Gast-Promi hinzu - in den vergangenen Wochen unterstützen Ray Garvey und Elton die Jury bei "The Masked Singer".Die Promis müssen herausfinden, wer sich hinter einer jeweiligen Maske verbirgt. Für Ruth Moschner bieten die Undercover-Auftritte der Promis eine ganz neue Sichtweise: "Wir sind in TV-Deutschland unglaublich fixiert auf das Image einer Person, dass häufig der innere Kern übersehen wird. Oft hindert uns dieses Schubladendenken daran, eine ganz neue Perspektive zuzulassen. Wir werden unsere Promis vollkommen neu kennenlernen."

Rateteam und Zuschauer können über die Identität der Stars hinter den Masken bei "The Masked Singer" nur spekulieren – die einzigen Anhaltspunkte sind kleine Indizien in Einspielfilmen, die Bühnen-Performance und die echte, unverfremdete Stimme während ihrer Songs. Max Giesinger sieht für sich gute Trefferchancen, sollten sich Promi-Sänger in einem Kostüm verstecken: "Als Musiker im Rateteam kann ich spezifisch auf den Gesang eingehen und filtern, ob es sich um einen Auftritt eines Profis oder Hobbysängers handelt. Zusätzlich kenn' ich mich sehr gut in der deutschen Musikwelt aus. Da gibt 's kaum eine Stimme, die mir nicht bekannt wäre."

"The Masked Singer" heute im TV und Live-Stream - und als Wiederholung

"The Masked Singer" ist nicht nur im TV auf ProSieben zu sehen, sondern auch im Live-Stream. Der Streaming-Dienst 7TV ist nach Angaben des Senders kostenlos. Wer den Service nutzen möchte, muss sich allerdings registrieren. Damit lässt sich nicht nur das Programm von ProSieben sehen, sondern unter anderem auch das von Sat.1 oder Kabel eins. Wer den Live-Stream auf dem Smartphone sehen möchte, kann sich die passende 7TV-App kostenlos für Android und iOS herunterladen. Nach dem Registrieren lassen sich die Anmeldedaten für alle Versionen von 7TV nutzen - also im Browser und in der App.

ProSieben präsentiert "The Masked Singer" ab dem 27. Juni an jeweils sechs Donnerstagen live im TV. (AZ)

