"The Masked Singer", Folge 5: Ein Schlagerstar war der Panther

In Folge 5 von "The Masked Singer" wurde der Panther demaskiert. Dahinter steckte Schlagersängerin Stefanie Hertel.

In Folge 5 von "The Masked Singer", dem Halbfinale, musste der Panther die Sendung verlassen und seine Maske fallen lassen. Dahinter verbarg sich eine Schlager-Überraschung.

In Folge 5 von "The Masked Singer" kämpften die verbleibenden Teilnehmer Kudu, Monster, Grashüpfer, Panther, Engel und Astronaut um den Einzug ins Finale. Am Ende erhielt der Panther die wenigsten Zuschaueranrufe und musste seine Maske ablegen.

"The Masked Singer", Folge 5: Stefanie Hertel sang als Panther

Darum, wer sich unter der Maske des Panthers verbirgt, rankten sich viele Vermutungen. Das Rate-Team, bestehend aus Ruth Moschner, Max Giesinger, Collien Ulmen-Fernandes sowie Gastjuror Sasha vermutete Stefanie Hertel, Martina Hill oder Carolin Kebekus unter der Maske der Raubkatze.

Vor der Enthüllung legte sich Ruth Moschner jedoch auf Stefanie Hertel fest: „Wir haben mal vor vielen Jahren eine Sendung zusammen gemacht, da hat sie auch Rocksongs gesungen, und ich weiß, wie sie abliefern kann“. Auch die anderen schlossen sich letztlich ihrem Tipp an. Am Ende sollte das Team Recht behalten: Stefanie Hertel verbarg sich unter dem Kostüm des Panthers.

Wer steht nach Folge 5 im Finale von "The Masked Singer"?

Nach der Sendung am Donnerstag stehen nun 5 Teilnehmer im Finale von "The Masked Singer". Das Monster, der Grashüpfer, der Kudu, der Engel und der Astronaut dürfen nächste Woche auf den Sieg in der erfolgreichen Show hoffen. Neben Stefanie Hertel mussten bereits "No Angles"-Sängerin Lucy Diakovska, die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin Susan Sideropoulos, Schauspieler Heinz Hoenig und Topmodel Marcus Schenkenberg die Sendung verlassen und ihre Masken ablegen.

ProSieben kündigt bereits zweite Staffel von "The Masked Singer" an

Nachdem "The Masked Singer" sich beim Publikum großer Beliebtheit erfreut, kündigte Prosieben bereits vor Ende der ersten Staffel eine weitere für 2020 an. "Wer hätte vor zwei Monaten gedacht, dass Deutschland in diesem Sommer darüber spekuliert, wer als Monster in einer ProSieben-Show auftritt?", sagte ProSieben -Chef Daniel Rosemann. Daher wolle man im nächsten Jahr eine zweite Staffel mit neuen Masken und Stars zeigen. (AZ)

