"The Masked Singer" Gewinner 2020 - Folge 6 gestern: Wer hat gewonnen?

Die News zu "The Masked Singer" 2020: Die Sendung ging gestern mit dem Finale (Folge 6) in die letzte Runde. Das Faultier, der Wuschel, der Drache und der Hase wurden enttarnt.

News zu Staffel 2: Gestern lief das Finale von "The Masked Singer" 2020. Die letzten vier Masken wurden enthüllt und der Gewinner gekürt.

Hier lesen Sie die Infos zu The Masked Singer 2020 - rund um Start, Sendetermine, Kandidaten, Rateteam und Übertragung.

Bei " The Masked Singer" 2020 müssen Zuschauer und Rateteam herausfinden, welche Promis sich in den Kostümen verstecken. Alle News gibt es hier im Blog.

"The Masked Singer" 2020: News heute

News am 29.4.20: Das große Finale - vier Masken fielen

Gestern stand das große Finale an. Gleich vier Prominente wurden unter ihren Masken enttarnt - darunter auch der Sieger der Staffel. Zuerst musste der Hase seine Identität verraten - Sonja Zietlow kam unter dem Kostüm mit dem Blumenkleid hervor. Platz drei ging an den Drachen. Bei ihm lag das Rateteam genau richtig: Gregor Meyle entpuppte sich als der Drache. Nach seiner Enthüllung klärte er das Rateteam und die Zuschauer darüber auf, dass die Sendung wegen ihm die zwei-wöchige Pause einlegen musste, da er an Corona erkrankt war.

Das Finale ging mit den letzten beiden Kandidaten weiter. Der Wuschel und das Faultier sangen ihre Final-Songs und dann kam es zur großen Entscheidung. Die Silber-Medaille holte sich der Wuschel. Unter dem Kostüm kam der 19-jährige Mike Singer hervor. Als "The Masked Singer"-Sieger wurde somit das Faultier gekürt. Dieses entpuppte sich als Tom Beck. Dieser war überwältigt von seinem Sieg: "Mike Singer war ein grandioser Finalgegner. Und dass ich dann gewonnen habe … Ich bin immer noch sprachlos!“

News am 22.4.20: Die sechste Maske ist gefallen - Folge 5

Die Jury tappte lange im Dunkeln, vielen Zuschauern war aber bereits vorher klar, wer unter dem Chamäleon steckte: Es war kein geringerer als Comedy-Altmeister Dieter "Didi" Hallervorden. Der 84-Jährige war in Folge 5 gestern und auch in den Folgen zuvor herumgehüpft wie ein junges Reh - und hatte sich deswegen lange nicht vor einer Enttarnung fürchten müssen. Ruth Moschner fasste die Begeisterung der Jury gut zusammen: "Es ist wirklich die größte Ehre, die Sie uns hier machen können, dass Sie hier mitgemacht haben."

News am 15.4.20: Die fünfte Maske ist gefallen - Folge 4

Das war eine faustdicke Überraschung: In der ersten Folge von "The Masked Singer" nach der Corona-Zwangspause wurde der Roboter enttarnt. Unter dem schweren und starren Hightech-Kostüm kam eine Prominente zum Vorschein, auf die die Juroren nicht getippt hatten. Statt Helene Fischer und anderen Profi-Sängerinnen, die Bülent Ceylan und Co. vermutet hatten, war es Caroline Beil, die unter der Hochglanz-Maske schwitzte. So überrascht hat man die Jury selten gesehen.

News am 14.4.20: Heute geht es mit Folge 4 weiter

Das lange Warten der Fans hat nun ein Ende: Heute Abend geht es mit Folge 4 von "The Masked Singer" weiter. Ab 20.15 Uhr können Zuschauer wieder mitraten, wer sich hinter den ausgefallenen Kostümen versteckt. Als drittes Mitglied wird heute Bülent Ceylan im Rate-Team neben Ruth Moschner und Rea Garvey sitzen. In Staffel eins war er selbst als Engel dabei.

News am 13.4.20: Morgen am Dienstag, 14.4.20, geht "The Masked Singer" weiter

Fans haben Grund zur Vorfreude: Nach der einwöchigen Zwangs-Pause wegen mehrerer Corona-Erkrankungen am Set gibt es nun einen festen Termin, wann die Gesangsshow weitergeht: Schon morgen, am 14.4.20, läuft eine neue Folge von "The Masked Singer" ab 20.15 Uhr live auf ProSieben.

News am 7.4.20: Sender zeigt heute "The Amazing Spider-Man"

Auch am heutigen Dienstag pausiert "The Masked Singer" noch einmal aufgrund von Corona-Erkrankungen innerhalb des Teams. Stattdessen zeigt Prosieben "The Amazing Spider-Man". Nächste Woche soll es mit der nächsten Folge der Rate-Sendung weitergehen.

News am 31. März: ProSieben zeigt Folge 1 der ersten Staffel

Statt neuen Folgen kommt "The Masked Singer" heute mit der ersten Folge von Staffel 1 im TV.

News am 30. März: "The Masked Singer" 2020 fällt wegen Coronavirus bis Mitte April aus

Im Produktionsteam zu "The Masked Singer" gab es zwei Corona-Erkrankungen. Wie ProSieben mitteilt, muss die Sendung daher bis zum 14. April pausieren. "Sicherheit und Wohl der Crew und der Künstler unter den Masken haben oberste Priorität", sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann dazu.

Am 14. April war eigentlich das Finale geplant. Nun soll an dem Tag die vierte Folgen laufen. Danach geht es wieder wöchentlich weiter.

News am 25. März: Gleich zwei Masken fallen - Folge 3

Gestern wurden gleich zwei Promis bei "The Masked Singer" enttarnt. Neben der Göttin, musste auch die Kakerlake die Maske fallen lassen. Unter der Göttin versteckte sich die Schauspielerin Rebecca Immanuel. Mit der Schauspielerin hatte wirklich niemand gerechnet. Bei der Kakerlake waren sich die Zuschauer und das Rateteam jedoch sicher: Das muss Angelo Kelly sein - und sie hatten recht! Mit einigen Rap-Nummern überraschte die Kakerlake immer wieder. Jetzt ist klar, welcher Promi unter der Maske steckte.

News am 18. März: Die zweite Maske ist gefallen - Folge 2

Gestern Abend in Folge 2 fiel die nächste Maske und enttarnte damit die Fledermaus bei "The Masked Singer". Während Elton komplett im Dunklen tappte, hatten Rea Garvey und Ruth Moschner den richtigen Riecher: Franziska Knuppe stecke tatsächlich im Fledermauskostüm.

Einige Zuschauer der verrücktesten Musikshow der Welt hatten Superstar Lena Meyer-Landrut hinter der Fledermaus vermutet. Doch vor allem Rea Garvey ließ sich von Anfang an nichts vormachen und vermutete sofort seine gute Freundin Franziska Knuppe hinter der Maske.

Nun sind noch acht maskierte Sänger übrig. Nächsten Dienstag, 24. März, folgt Folge 3.

News am 11. März: Die erste Maske ist gefallen - Folge 1

Gestern war es so weit: "The Masked Singer" startete in die nächste Runde. Die 10 mehr oder weniger professionellen Sänger versuchten ihre Identität vor Zuschauern und Rate-Team zu verbergen und mit ihrem gesamten Erscheinungsbild zu überzeugen. Mehr als einmal zeigte sich das ebenfalls prominente Rate-Team, bestehend aus Ruth Moschner, Rea Garvey und Carolin Kebekus ratlos.

Doch in Folge 1 fiel auch schon die erste Maske: Der Dalmatiner konnte die wenigsten Zuschauer überzeugen und wurde am Ende der Sendung enthüllt. Unter der divenhaften Maske verbarg sich Sängerin Stefanie Heinzman.

News am 21. Februar: Faultier und Chamäleon bei "The Masked Singer"

Zehn Promis in zehn Kostümen - das erwartet die Zuschauer bei "The Masked Singer". Nun hat ProSieben die ersten beiden Kostüme gezeigt: ein Chamäleon und ein Faultier:

Das sind die ersten Kostüme, die zu "The Masked Singer" 2020 enthüllt wurden. Bild: ProSieben/Jens Hartmann

News am 22. Januar: Start-Termin von "The Masked Singer" 2020 steht fest

"The Masked Singer" kehrt im Frühjahr mit Staffel 2 zurück: Mit dem 10. März 2020 hat ProSieben nun den Start-Termin bekanntgegeben. Die Show erhält damit auch einen neuen Sendeplatz und wird immer dienstags ab 20.15 Uhr im TV und Live-Stream zu sehen sein.

Matthias Opdenhövel führt erneut als Moderator durch die Show, in der zehn Promis in Kostümen auftreten. Wer im Rateteam sitzen wird, ist bislang noch nicht bekannnt.

News zu "The Masked Singer" 2020: Neuigkeiten zu Staffel 2, Folgen und Kandidaten

Bei "The Masked Singer" 2020 machen zehn Promis in aufwendigen Ganzkörperkostümen mit. Sie treten mit selbst gewählten Liedern gegeneinander an. Die Aufgabe der Zuschauer und eines Rateteams ist es, die Identität dieser Kandidaten herauszufinden. In kurzen Videos bekommen sie dafür auch einige Hinweise geliefert.

Das Format stammt aus Südkorea und heißt dort "King of Mask Singer". 2019 lief die Sendung zum ersten Mal in Deutschland. Den ersten Platz belegte Max Mutzke. Außerdem waren Bülent Ceylan, Gil Ofarim, Stefanie Hertel und Heinz Hoenig dabei.

Hier liefern wir die News rund um "The Masked Singer" 2020. Wenn die Sendung startet, berichten wir über die Neuigkeiten zu den einzelnen Folgen - in denen immer mehr der kostümierten Promis enttarnt werden. (AZ)

