vor 32 Min.

The Masked Singer: Rateteam 2021 mit Ruth Moschner und Rea Garvey am 16.3.21

Die Erfolgsshow ist wieder im TV zu sehen. Wer ist Teil des Rate-Teams in Staffel 4 von "The Masked Singer" 2021? Hier erhalten Sie alle Infos.

Von David Reitschuster

" The Masked Singer" kommt heute mit einer neuen Folge im TV und versetzt ganz Deutschland ins Ratefieber. Doch nicht nur die Zuschauer vor den Bildschirmen rätseln, wer sich unter den Kostümen von "The Masked Singer" verbirgt, sondern auch ein prominent besetztes Rate-Team.

In diesem Jahr nehmen zwei alte Bekannte am Pult des Rate-Teams Platz. Wie in der zweiten Staffel sind das "The Masked Singer" Urgestein Ruth Moschner und ihr Kollege Rea Garvey mit dabei. Unterstützung bekommen die beiden von einem wöchentlich wechselnden Gast-Promi. Wie der Sender bereits bekannt gab, soll das Rätseln dieses Mal noch schwerer als sonst werden. Das Rate-Team muss sich also anstrengen und genau hinhören, um zu erraten, welche prominenten Sänger sich unter den Masken verbergen.

Das Rate-Team von "The Masked Singer" 2021: Ruth Moschner ist zurück

Ruth Moschner nimmt wieder am Rate-Pult von "The Masked Singer" Platz Bild: ProSieben/Willi Weber

Ruth Moschner ist wieder zurück im Rate-Team von "The Masked Singer" 2021. Die 44-Jährige saß bereits in der ersten und zweiten Staffel im Rate-Team der Sendung und gilt als richtiger Rate-Profi. In der vergangenen Staffel wurde sie von Moderatorin Sonja Zietlow vertreten und war lediglich einmal als Rate-Gast zu sehen. Umso mehr freut sich die Moderatorin jetzt wieder fester Bestandteil des Rate-Teams von "The Masked Singer" zu sein. So sagt Ruth selbst: "Bei "The Masked Singer" ist doch inzwischen alles möglich. Da kommt selbst mein Telefonbuch nicht mehr hinterher. Ich bin schon so aufgeregt. Wie soll man denn Staffel drei mit Leuten wie Veronica Ferres, Sylvie Meis und Vicky Leandros noch toppen?" Wir sind gespannt, wie gut sich Ruth in diesem Jahr bei "The Masked Singer" schlägt und welche Promis unter den Masken sie errät.

Mehr dazu im Porträt: The Masked Singer 2021 am 16.3.21: Ruth Moschner im Rateteam - ein Porträt.

"The Masked Singer" 2021: Auch Rea Garvey ist wieder im Rate-Team

Rea Garvey kehrt zum Rate-Team von "The Masked Singer" zurück Bild: Uli Deck (dpa)

Auch Ruths Rate-Kollege aus Staffel 2, Rea Garvey, sitzt in den neuen Folgen von "The Masked Singer" 2021 wieder am Pult des Rate-Teams und versucht herauszufinden wer unter den Masken steckt. Der irische Sänger und Gitarist hatte in der dritten Staffel ebenfalls einen Gast-Auftritt und freut sich auf sein Comeback. Über die Sendung selbst sagt er: "'The Masked Singer' sorgt sofort für einen hohen Suchtfaktor. Jeder Zuschauer will einfach wissen, wer hinter den Masken steckt. Selbst wenn du das Gefühl hast, die jeweilige Person hinter der Maske erkannt zu haben, musst Du die Show live angucken um wirklich sicher zu sein. Ich hätte nie geglaubt, dass man so viele Promis so lange geheim halten kann, aber ProSieben hat es geschafft." Wie gut sich Rea Garvey beim Erraten der maskierten Prominenten schlägt, sehen Sie ab Mitte Februar in der neuen Staffel von "The Masked Singer" live auf ProSieben und auf Joyn.

Mehr dazu im Porträt: "The Masked Singer" 2021: Rea Garvey sitzt im Rateteam - ein Porträt.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen