The Masked Singer am 10.11.20: Sonja Zietlow im Porträt

Sonja Zietlow ist im Rateteam von "The Masked Singer" 2020 dabei. Hier stellen wir Ihnen die 52-Jährige im Porträt vor.

The Masked Singer läuft mit Staffel 3 auf ProSieben . Das Konzept sieht folgendermaßen aus: Promis verstecken sich hinter aufwendigen Kostümen und performen auf der Bühne. Das Rateteam muss dann herausfinden, wer sich hinter der Maske versteckt. Dieser Aufgabe stellt sich dieses Jahr auch Sonja Zietlow. Wir stellen Ihnen die Moderatorin hier im Porträt näher vor.

"The Masked Singer" 2020: Sonja Zietlow im Porträt

Sonja Zietlow wurde am 13.05.1968 in Bonn geboren, lebt aber mittlerweile südlich von München. Sie ist bekannt für ihre bissigen Kommentare und sprudelnde Art. Genau das macht sie zu einer beliebten Moderatorin im Deutschen Fernsehen.

Doch eine Karriere als Fernsehmoderatorin war vorerst nicht ihre erste Wahl. Nach ihrem Abitur war sie zunächst als Animateurin in Hotels tätig, machte aber anschließend eine Ausbildung an der Verkehrsfliegerschule der Lufthansa in Bremen, wo sie ihre Verkehrspilotenlizenz ATPL erhielt. Von 1991 bis 1993 war sie als Erste Offizierin einer Boeing 737-Passagiermaschine tätig.

Bei ihrem ersten TV-Auftritt in der Sat.1-Sendung "Herz ist Trumpf" wurde die 52-Jährige für weitere Fernseh-Formate entdeckt. Ihre erste Moderatorinnenrolle bekam sie in der Kindersendung "Bim Bam Bino" für den Kabelkanal, darauf folgte die Call-In-Sendung "Hugo" und schließlich "Hotzpotz" auf RTL2. Einem breiteren Publikum wurde sie durch ihre eigene Talkshow "Sonja" bekannt, die von 1997 bis 2001 bei Sat.1 zu sehen war. Nach dem Aus der Show wechselte Sonja Zietlow zu RTL, wo sie unter anderem das Quizformat "Der Schwächste fliegt" und die Show "Teufels Küche" moderierte. Nun ist die Moderatorin zu ProSieben gewechselt.

Neben der Chartshow "Die 25..." war Sonja Zietlow in den vergangenen Jahren als Moderatorin des "Dschungelcamps" tätig. Mittlerweile ist sie aus dem Reality-Format nicht mehr wegzudenken.

"The Masked Singer" 2020: Sonja Zietlow liebt die Bayern

Ab dem 10. Oktober wird Sonja Zietlow Teil des Rate-Teams bei "The Masked Singer" sein, doch es ist nicht ihr erster Auftritt in der Show. In Staffel 2 von "The Masked Singer" führte sie als Kandidatin im Hasenkostüm Rate-Team und Zuschauer in die Irre und erreichte den vierten Platz. Nun wagt sich die 52-Jährige nicht auf die Bühne, sondern hinter den Rate-Pult und freut sich bereits auf ihre neue Aufgabe.

Die gebürtige Rheinländerin ist seit November 2002 mit Fernsehautor Jens Oliver Hass verheiratet und lebt südlich von München. Ihre Wahlheimat ist ihr sehr ans Herz gewachsen: "Das hier ist meine Heimat - längst nicht mehr Bonn, wo ich geboren, oder Bergisch Gladbach, wo ich aufgewachsen bin." Sie selbst wäre sogar gerne eine Bayerin, wie sie in einem Interview erzählt, denn sie liebt vor allem die direkte Art der Leute. "Der Bayer sagt immer, was er denkt. Das mag ich. Da läuft nix hintenrum. Nix Falsches", so die 52-Jährige. (AZ)

