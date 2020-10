vor 1 Min.

The Masked Singer am 27.10.20: Bülent Ceylan im Porträt

"The Masked Singer" 2020 geht mit Staffel 3 in eine neue Runde und Bülent Ceylan sitzt im Rateteam. Hier stellen wir Ihnen den Komiker im Porträt vor.

Von Elisa Jebelean

" The Masked Singer" 2020 läuft mit Staffel 3 bei ProSieben. Mit im Rateteam ist in diesem Jahr Bülent Ceylan. Der erfolgreiche Comedian hat neben etlichen anderen Auszeichnungen schon drei Mal den Deutschen Comedypreis erhalten. Wir stellen Ihnen den 44-Jährigen hier im Porträt näher vor.

"The Masked Singer" 2020: Bülent Ceylan im Porträt

Bülent Ceylan wurde am 4. Januar 1976 in Mannheim geboren. Seine Mutter ist Deutsche und sein Vater kommt aus der Türkei. Nach einem kurzen Praktikum bei VIVA studierte der heute 44-Jährige Philosophie und Politikwissenschaft, brach das Studium aber zugunsten einer Karriere als Comedian ab.

Seinen Durchbruch erlangte er durch seine Auftritt im "Quatsch Comedy Club". 2011 erhielt Bülent Ceylan sogar seine eigene Show bei RTL. Auch bei Sat.1 war der Comedian solo zu sehen: Er moderierte 2018 die Sendung "Game of Games" wo Zuschauer aus dem Publikum verschiedene Spiele meistern mussten. Die Sendung wurde allerdings nach einer Staffel abgesetzt. Neben etlichen TV-Auftritten war das 44-Jährige Multitalent auch im Kino zu sehen. Mit dem Film "Verpiss Dich, Schneewittchen" feierte er sein Filmdebüt.

Auch außerhalb der Leinwand hat der Komiker Erfolg: Als erster Comedian durfte Bülent Ceylan bei dem Metal-Festival "Summer Breeze" auftreten. Danach folgten zwei Auftritte beim "Wacken Open Air". Seine Comedy-Programme wie "Produzier' mich net!", "Döner for one" und "Ganz schön turbülent" sorgen regelmäßig bundesweit für ausverkaufte Hallen. Einen der "verrücktesten" Auftritte hatte der 44-Jährige allerdings dieses Jahr, wie er in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur erzählt. Anfang Mai trat er nämlich in einem Autokino in Viernheim mit seiner zweistündigen Show "Luschtobjekt" auf und fühlte sich wie Ludwig van Beethoven. "Er war in seinen letzten Lebensjahren ja taub und hörte die Musik nicht mehr. Genauso muss ich mir das Lachen und den Beifall vorstellen - die Leute sitzen ja im Auto und sind nicht zu hören", sagte der Komiker der Deutschen Presse-Agentur. Der Auftritt sei sehr bewegend gewesen - gerade während der Corona-Krise, so der Komiker.

"The Masked Singer" 2020: Bülent Ceylan kennt sich mit der Musikshow gut aus

Nun steht der Comedian Bülent Ceylan ausnahmweise nicht auf der Bühne, sondern widmet sich einer anderen Rolle und wagt sich ins Rateteam der ProSieben-Musikshow "The Masked Singer". Er ist kein Neuling des Formats: In Staffel 1 stand er noch selbst als "Engel" auf der Bühne und in Staffel 2 fungierte er als Gast-Juror.

Er freut sich bereits sehr auf die Teilnahme: Für mich ist "The Masked Singer" eine absolut außergewöhnliche Show, die mir persönlich neue Möglichkeiten geboten hat. Mittlerweile kenne ich beide Seiten und jede Rolle macht großen Spaß: Sowohl versteckt unter der Maske als auch das Tüfteln, Kombinieren und Rätseln im Rate-Team. Auf jeden Fall bin ich schon sehr gespannt, welche Stars im Herbst unter den Kostümen stecken – und werde ihnen gehörig auf den Zahn fühlen." (AZ)

