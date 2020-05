vor 16 Min.

"The Middle": Sendetermine, Schauspieler, Übertragung im TV und Stream

Mit der US-Erstausstrahlung 2009 startete die amerikanische Sitcom um Frankie, Mike & Co. ihren Lauf. Nach Staffel 8 von "The Middle" wurde ab Herbst 2018 in den USA die 9. Staffel ausgestrahlt. Alles Flehen der Fans der Familien-Comedyserie blieb erfolglos: Nr. 9 ist gleichzeitig die finale Staffel der Heck-Familiensaga.

ProSieben bringt den Alltagswahnsinn der Hecks auf Deutsch. Wir informieren Sie hier über die Sendetermine und die Schauspieler im Cast. Außerdem erfahren Sie Details zur Übertragung im TV und Stream.

Welches sind die Sendetermine von "The Middle"?

ProSieben überträgt "The Middle" montags bis freitags mit jeweils zwei Folgen. Sendestart der rund halbstündigen Episoden ist 14.45 und 15.15 Uhr.

Handlung von "The Middle": Worum geht es in der Sitcom auf ProSieben?

Autoverkäuferin Frankie Heck, die dreifache Mutter der Familie , hat alle Hände voll zu tun. Sie gibt sich große Mühe, den Alltag ihrer Lieben zu meistern - egal, ob sie für ihre Tochter Sue Justin-Bieber-Tickets ergattern will oder für ihren Sohn Brick eine riesige Geburtstagsparty organisiert. Um mit dem scheinbar perfekten Familienleben ihrer Nachbarin Nancy Donahue mithalten zu können, muss Frankie die Ärmel schon mal hochkrempeln.

Staffel 9 von "The Middle" dreht sich unter anderem um die Sommerabenteuer der Familienmitglieder. Sue steht kurz vor dem College. Durch ihren Ferienjob hat sie den Sommer in weiten Teilen verpasst; sie versucht nun, ihn in kürzester Zeit nachzuholen - auf ihre eigene Weise selbstverständlich.

Besetzung von "The Middle": Welche Schauspieler sind im Cast?

Patricia Heaton spielt Frances „ Frankie “ Heck

spielt Frances „ “ Heck Neil Flynn spielt Michael „Mike“ Heck Jr.

spielt Michael „Mike“ Heck Jr. Charlie McDermott spielt Axl Redford Heck

spielt Eden Sher spielt Sue Heck

spielt Atticus Shaffer spielt Brick Ishmael Heck

"The Middle": Übertragung im TV und Stream

"The Middle" läuft montags bis freitags mit jeweils zwei Folgen auf ProSieben. Die Episoden lassen sich außerdem im ProSieben Live-Stream auf Joyn verfolgen. Nutzer, die Werbung ausblenden wollen, müssen den Service "Joyn Plus" buchen, der laut Sender 6,99 € im Monat kostet. (AZ)

