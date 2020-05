vor 16 Min.

"The Mole" 2020: Der Moderator Sascha Vollmer ("The BossHoss") ist auch am 27. Mai 2020 dabei

Sascha Vollmer (l.) von "The BossHoss" moderiert die Show "The Mole". Hier alle Infos zu dem Musiker.

Die neue Abenteuershow "The Mole" wird unter anderem von Sascha Vollmer moderiert. Hier stellen wir den "The BossHoss"-Musiker vor.

Die Abenteuershow " The Mole" wird von Deutschlands bekanntester Cowboy-Band "The BossHoss" moderiert. Die beiden Musiker zeigten sich schon vor Start der Show von den Dreharbeiten beeindruckt: "Das ist der Hammer, wie Menschen sich verstellen können. Wir wussten selbst nicht, wem wir da noch vertrauen sollen! Macht euch auf krasse Überraschungen gefasst!", so Sascha Vollmer.

"The Mole" ist am Mittwoch, 6. Mai, gestartet und läuft immer um 20.15 Uhr auf Sat.1. Hier stellen wir Ihnen den Moderator der Show, Sascha Vollmer, näher vor.

Sascha Vollmer feierte mit "The BossHoss" große Erfolge

Sascha Vollmer wurde am 7. Dezember 1971 in Heidenheim an der Brenz geboren. Er konnte sich schon im Kindesalter für Musik begeistern und lernte früh Geige und Klavier zu spielen. Im Alter von 14 Jahren gründete er seine erste eigene Band.

Richtig erfolgreich wurde er erst zu einem späteren Zeitpunkt: Zusammen mit Alec Völkel (Künstlername: "Boss Burns") und Michael Frick gründete Sascha Vollmer im Jahr 2004 die Countryband "The BossHoss". Noch im gleichen Jahr unterzeichneten sie ihren ersten Plattenvertrag bei Universal Music. Eines ihrer erfolgreichsten Lieder ist der Song "Don't gimme that", der ihnen unter anderem die erste Top-10 Platzierung ihrer Karriere einbrachte.

Sascha Vollmer moderiert "The Mole" zusammen mit "BossHoss"-Kollege Alec Völkel

Gemeinsam saßen Sascha Vollmer und Alec Völkel schon in mehreren Staffeln in der Jury von "The Voice of Germany". Außerdem erlangten sie Bekanntheit durch die Teilnahme an der Vox-Musikshow "Sing meinen Song". Ab Mai ist Vollmer als Moderator der Abenteuershow "The Mole" zu sehen.

Gemeinsam mit seiner Frau Jennifer hat der Musiker zwei Kinder: Die 17-jährige Manisha und den zehnjährigen John.

