"The Mole" 2020: Folge 1 - Gestern startete die Abenteuershow

"The Mole" 2020 startete gestern mit Folge 1. Alles Wichtige lesen Sie in unserem Nachbericht.

"The Mole – Wem kannst Du trauen?" startete gestern mit Folge 1 am 6. Mai 2020. In unserem Nachbericht lesen Sie alle wichtigen Infos zur ersten Folge.

Zehn Kandidaten stellten sich bei " The Mole" gestern, 6.5.2020, der ersten Challenge. Je besser sie als Team kooperieren, desto größer der Gewinn. Sat.1 deklariert die Sendung als das "Psychospiel des Jahres".

Denn einer der Teilnehmer sabotiert die Gruppe und die Kandidaten wissen nicht wer es ist: Wer spielt falsch? Und wer lässt den Mole im Finale auffliegen, und bekommt damit den ganzen Gewinn alleine? Im Nachbericht lesen Sie alle Informationen zu Folge 1 von "The Mole – Wem kannst Du trauen?"

"The Mole" gestern: Nachbericht zu Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

In der neuen Abenteuershow kämpfen zehn Kandidaten in atemberaubenden Challenges quer durch Argentinien um bis zu 100.000 Euro. Doch wer ist der Saboteur der Gruppe? Wer ist der Mole? Moderiert wird "The Mole" von "The Boss Hoss". Sascha Vollmer sagt zur neuen Sat.1-Show: „Das ist der Hammer, wie Menschen sich verstellen können. Wir wussten selbst nicht, wem wir da noch vertrauen sollen! Macht euch auf krasse Überraschungen gefasst!“

Die erste Challenge löste bei einigen Kandidaten Panik aus: "Lebendig begraben" - Die Teilnehmer wurden in einem Sarg unter der Erde vergraben und hatten eine Stunde Zeit sich zu befreien. Auch Lamas mussten eingefangen werden. Außerdem mussten die Teilnehmer von einer Brücke in Argentinien springen. Alle zehn Kandidaten sollten sich aus bis zu zwölf Metern Höhe fallen lassen - die Aufgabe war bestanden und 5000 Euro wanderten in den Jackpot.

Wer ist raus?

Am Ende musste Berufskraftfahrer Udo die Show verlassen. Die letzten Sekunden sorgten jedoch für Nachdenken: Model Yves (29) bekam einen mysteriösen Anruf, der dazu führte, dass er wortlos seinen Koffer nahm und davonfuhr. Ist er etwa "The Mole"?

"The Mole" 2020: Alle Infos

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Hier stellen wir die Kandidaten von The Mole 2020 vor und geben einen Überblick, wer raus ist.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zu Alec Völkel und hier ein Porträt zu Sascha Vollmer.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Mole im TV und Stream.

Weitere Folgen

Das sind die Sendetermine und die Sendezeit von The Mole.

(AZ)

