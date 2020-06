vor 31 Min.

"The Mole" 2020, Folge 8: Wer wurde gestern im Finale als Maulwurf enttarnt?

"The Mole" 2020: Folge 8 der Sat.1-Show lief gestern im TV. Alle Infos erhalten Sie bei uns im Nachbericht

"The Mole" 2020 lief gestern mit Folge 8 im TV. Im Finale wurde der Maulwurf der Gruppe enttarnt - doch wer war es? Alle Infos zur Show lesen Sie in unserem Nachbericht.

Wer war der " The Mole" 2020? Diese Frage stand gestern in Folge 8 im Fokus. Im Finale kämpften die drei verbliebenen Kandidaten um den Jackpot und um den richtigen Tipp. Denn einer der drei war der Maulwurf im Team - und in der letzten Folge der Staffel wurde der endgültig enttarnt. Zuvor mussten die Kandidaten allerdings einige Challenges überstehen - unter anderem beim Turmklettern. Alle Infos zur Sat.1-Show lesen Sie bei uns im Nachbericht.

"The Mole" gestern: Nachbericht Folge 8 - Wer wurde im Finale enttarnt?

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Nur noch drei Kandidaten waren gestern bei "The Mole" 2020 verblieben: Colleen, Martin und Yves. Jeder der drei konnte der "Mole" sein - in Folge 8 ging es darum herauszufinden, welcher Finalist die Gruppe in den vergangenen Folgen sabotiert hat.

Doch die Moderatoren Alec Völkel und Sascha Vollmer machten es den Kandidaten nicht leicht: Unter anderem mussten die Teilnehmer eine Turmkletter-Challenge über sich ergehen lassen. Zudem machten sich die Kandidaten für das große Finale auf den Weg in die argentinische Wüste.

Wer ist raus? Wer ist "The Mole"?

Im großen Finale outete sich die verbliebene Frau in der Runde, Colleen, als der "Mole". Wochenlang hatte sie als Saboteur unbemerkt gegen das Team gearbeitet. Den Jackpot konnte letztlich Kandidat Martin für sich gewinnen. Sowohl Yves als auch Martin beantworteten 19 von 20 Fragen richtig - Der Münchner war jedoch wenige Sekunden schneller als der Bruchsaler und konnte sich am Ende über knapp 70.000 Euro freuen.

