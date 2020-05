vor 47 Min.

"The Mole" 2020: Kandidaten am 7.5.20 im Überblick

Bei "The Mole" nehmen insgesamt zehn Kandidaten und Kandidatinnen teil. Lesen Sie hier mehr zu den Teilnehmern.

" The Mole" läuft seit dem 6. Mai bei Sat.1. In der neuen Abenteuershow versuchen zehn Kandidaten "The Mole" - also den Verräter - unter ihnen ausfindig zu machen. Bis zu 100.000 können sich die Kandidaten erspielen.

Wer macht bei dem neuen Format in Argentinien mit? Wir stellen Ihnen die Teilnehmer hier näher vor.

"The Mole" 2020, Kandidaten: Wer ist raus?

Udo, "die Stimmungskanone"

Der 47-Jährige ist Berufskraftfahrer und lebt in Hamm. Für den ehemaligen Fußballspieler ist Teamgeist besonders wichtig. In Gruppen versucht Udo gute Laune zu verbreiten und rutscht dabei oft in die Vaterfigur. "Redselig, bodenständig und lustig", sagen seine Mitstreiter zu Udo.

"The Mole": Udo Bild: SAT.1/Philipp Rathmer

"The Mole" 2020: Diese Kandidaten sind noch dabei

Aaron, "der Youngster"

Der 25-Jährige kommt aus Köln und studiert Germanistik und Musikwissenschaften. Der ehemalige Vize-"Mr. Gay Germany" hat etwa 40.000 Follower auf Instagram und bezeichnet sich selbst als Teamplayer. Seine Mitspieler beschreiben ihn als "energisch, extrovertiert und humorvoll".

"The Mole": Aaron Bild: SAT.1/Philipp Rathmer

Colleen, "die Psychologin"

Die 24-Jährige ist Psychologie-Studentin und möchte in Zukunft eine Therapie-Praxis leiten. Bei "The Mole" möchte sie ihre fachliche Kompetenz einbringen und dadurch ihre Mitstreiter durschauen. Colleen bezeichnet sich selbst als willensstark und zielstrebig. "Süß, unauffällig und zurückhaltend", sagen die anderen Kandidaten.

"The Mole": Colleen Bild: SAT.1/Philipp Rathmer

Jessica, "die Impulsive"

Die 53-jährige ist eine selbstständige Servicekraft und liebt das Spielen. Genau das hat sie dazu bewegt bei "The Mole" 2020 mitzumachen. Sie möchte bei dem Spiel "raus aus der Realität." Jessica bezeichnet sich selbst als Leader-Typ und Organisationstalent. "Präsent, eigenwillig und crazy", kommentieren ihre Mitstreiter das Verhalten der 53-Jährigen.

"The Mole": Jessica Bild: SAT.1/Philipp Rathmer

Martin, "der Leader"

Der 28-Jährige leitet in München seine eigene Firma und hat einen Master in Wirtschaftspsychologie. Er will "The Mole" mit seiner guten Menschenkenntnis gewinnen. In Gruppen fehlt ihm teilweise die Geduld. Als "dominant, selbstbewusst und offen", bezeichnen ihn seine Mitstreiter.

"The Mole": Martin Bild: SAT.1/Philipp Rathmer

Paula, "die Influencerin"

Die 23-Jährige hat bei Instagram mehr als 400.000 Follower. In ihren Posts geht es häufig um Reisen und Sport. Mit ihrer Teilnahme an Bodybuilding-Wettkämpfen konnte sie ihr Selbstbewusstsein deutlich verbessern, wie die Influencerin erzählt. Diese Werte will sie jungen Mädchen und Frauen vermitteln. "Sympathisch, hilfsbereit und zurückhaltend", lautet die Einschätzung ihrer Mitspieler.

"The Mole": Paula Bild: SAT.1/Philipp Rathmer

Samara, "die Artistin"

Die 32-Jährige aus Bad Teinach-Zavelstein (Baden-Württemberg) ist Akrobatin und leitet den "Circus Bambi". Sie bezeichnet sich selbst als spontan, freundlich und abenteuerlustig. Mit dem Preisgeld würde Samara gerne ihre Zirkusschule weiter ausbauen. Als "taff, quirlig und charmant", beschreiben sie die anderen Kandidaten.

"The Mole": Samara Bild: SAT.1/Philipp Rathmer

Silvia, "die Kämpferin"

Die 37-Jährige ist alleinerziehende Mutter und arbeitet an einer Berliner Grundschule als Erzieherin im Hort. Die größte Herausforderung bei ihrer Teilnahme an "The Mole" war die lange Abwesenheit ihrer Kinder. Als "unauffällig, hilfsbereit und humorvoll", beschreiben die Teilnehmer die Kandidatin.

"The Mole": Silvia Bild: SAT.1/Philipp Rathmer

Wolfgang, "der Best Ager"

Wolfgang ist mit seinen 66 Jahren der älteste Kandidat. Er lebt in Hannover, kommt aber ursprünglich aus Schwaben. Mit seinen Erfahrungen als Bankkaufmann und Versicherungsfachwirt möchte er "The Mole" 2020 gewinnen. Der Rentner bezeichnet sich als sehr guten Menschenkenner. "Freundlich, ruhig und junggeblieben", so die Einschätzung der anderen Teilnehmer.

"The Mole": Wolfgang Bild: SAT.1/Philipp Rathmer

Yves, "der Allrounder"

Yves arbeitet als Model und ist gelernter Mechaniker. Der 29-Jährige liebt es, seine Grenzen auszutesten. Das hat er bereits bei einem sechsmonatigen Einsatztraining in Afghanistan gemacht und auch bei "The Mole" 2020 will er über sich hinaus wachsen. Seine Devise: "Ganz oder gar nicht!" Auf Instagram folgen Yves mehr als 80.000 Menschen. Als "still, unauffällig und geheimnisvoll" bezeichnen ihn seine Mitspieler. (AZ)

"The Mole": Yves Bild: SAT.1/Philipp Rathmer

Themen folgen