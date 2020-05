vor 17 Min.

"The Mole" 2020: Start, Sendezeit, Sendetermine - alle Infos am 13.5.20

Die Sat.1-Show "The Mole" geht mit Folge 2 weiter. Alle Informationen gibt es hier - unter anderem rund um Start, Sendetermine und Sendezeit.

Der TV-Sender Sat.1 präsentiert ein neues Show-Format. Mit " The Mole" startet eine Abenteuershow, in der es darum geht, einen Verräter zu entlarven. Dabei treten zehn Kandidaten unter der Sonne Argentiniens zu verschiedenen Team-Challenges an. Zu gewinnen gibt es bis zu 100.000 Euro - je besser sie als Team kooperieren, desto größer fällt am Ende der Gewinn aus. Aber unter den Kandidaten ist einer, der die Gruppe im Verborgenen nach Kräften sabotiert.

Deshalb gilt es herauszufinden: Wer spielt falsch? Wer ist der Saboteur? Wer ist – der Mole? Am Ende jeder Folge müssen die Teilnehmer je 20 Fragen über den Verräter beantworten. Wer am wenigsten richtig beantworten kann, muss die Show sofort verlassen.

Hier gibt es alle Infos rund um Start, Übertragung, Sendetermine, Moderatoren und Kandidaten von "The Mole" in unserer Übersicht.

Start, Sendetermine, Sendezeit: Wann läuft "The Mole" im TV?

"The Mole" ist ab Mittwoch, den 6. Mai 2020, live im TV und Stream zu sehen. Die Show startet immer mittwochs um 20.15 Uhr bei Sat.1.

Wie viele Episoden die Sendung umfassen wird, ist noch nicht bekannt. Hier die ersten Sendetermine von "The Mole" 2020:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 06.05.2020, Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 2 13.05.2020, Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 3 20.05.2020, Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 4 27.05.2020, Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 5 03.06.2020, Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1

"The Mole" 2020: Die Kandidaten der Sat.1-Show

Zehn Kandidaten und Kandidatinnen sind bei "The Mole" dabei. Hier stellen wir die Teilnehmer genauer vor: Kandidaten von The Mole.

Das sind die Moderatoren von "The Mole"

Die Abenteuershow "The Mole" wird von Deutschlands bekanntester Cowboy-Band "The BossHoss" moderiert. Die beiden Musiker zeigten sich von den Dreharbeiten hellauf begeistert: "Diese Show ist eine pure Grenzerfahrung für die Kandidaten, was uns viel Spaß bereitet hat. Die Zuschauer können sich auf etwas gefasst machen: Das wird ein heftiges Psychospiel!", freut sich Alec Völkel.

Hier lesen Sie mehr über die beiden Moderatoren:

"The Mole" live bei Sat.1 sehen - Infos zur Übertragung

"The Mole" ist ab dem 6. Mai 2020 immer mittwochs um 20.15 Uhr live auf Sat.1 im TV und im Stream zu sehen. Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung.

Hier lesen Sie mehr: The Mole 2020: Übertragung im TV und Stream und ganze Folgen als Wiederholung.

