"The Mole" 2020 live im TV und Stream: Übertragung am 13.5.20

Die TV-Show "The Mole" ist gestartet. Hier gibt es alle Infos rund um die Live-Übertragung im TV und Stream. Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung.

Hier lesen Sie alle Infos zu The Mole 2020 - auch die Sendetermine.

Das Show-Format " The Mole" ist auf Sat.1 gestartet. In der Abenteuersendung geht es hauptsächlich darum, einen Verräter zu entlarven. Denn dieser hat sich unter die insgesamt zehn Kandidaten gemischt, die unter der Sonne Argentiniens in verschiedenen Team-Challenges antreten. Zu gewinnen gibt es bis zu 100.000 Euro - je besser sie als Team zusammenarbeiten, desto größer fällt am Ende der Gewinn aus.

Aber unter den Kandidaten ist eine Person, die die Gruppe im Verborgenen nach Kräften sabotiert. Deshalb gilt es herauszufinden: Wer spielt falsch? Wer ist der Saboteur? Wer ist – der Mole? Am Ende jeder Folge müssen die Teilnehmer jeweils 20 Fragen über den Verräter beantworten. Wer am wenigsten richtig beantworten kann, muss die Show auf direktem Wege verlassen.

Hier gibt es alle Infos rund um die Übertragung von "The Mole" live im TV und Stream. Auch lesen Sie, wie Sie ganze Folgen der Show in der Wiederholung sehen können.

"The Mole" 2020 im TV und Live-Stream sehen - Infos zur Übertragung

"The Mole" ist ab Mittwoch, den 6. Mai 2020, live im TV zu sehen. Die Show startet immer mittwochs um 20.15 Uhr bei Sat.1. Den Live-Stream gibt es über Joyn.

Übertragung von "The Mole" verpasst? Ganze Folgen gibt es auch als Wiederholung

Haben Sie eine Folge verpasst? Kein Problem, denn ganze Episoden von "The Mole" gibt es auch im Nachhinein in voller Länge in der Wiederholung zu sehen. Alle Folgen können über die kostenlose Streamingplattform Joyn abgerufen werden. Diese benötigt keine Registrierung und ist jederzeit kostenfrei verfügbar.

