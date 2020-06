vor 16 Min.

"The Mole", Folge 7 heute: Wer schafft den Einzug ins Finale?

"The Mole" 2020 geht heute mit Folge 7 ins Halbfinale. Alle Infos zur Sendung erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Von Tanja Schauer

Bereits seit einigen Wochen zieht bei " The Mole" 2020 eine Gruppe aus anfänglich zehn Kandidaten quer durch Argentinien, um verschiedene Geschicklichkeits- und Abenteuerspiele zu meistern. Am Ende der Sendung winken den Teilnehmern bis zu 100.000 Euro Preisgeld. Je besser das Team zusammenarbeitet, desto größer der Gewinn. Doch einer unter ihnen ist ein Verräter, der versucht, die Spiele so unauffällig wie möglich zu sabotieren. Wer ist der Maulwurf und spielt falsch?

"The Mole" heute mit Folge 7: Vorschau zur aktuellen Ausgabe

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 7 von "The Mole" läuft am Mittwoch, 17.06.20, ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Heute geht es bei "The Mole" um den Einzug ins Finale. Auch in Folge 7 müssen die Kandidaten noch einmal in verschiedenen Challenges an Land und im Wasser alles geben, um die Gewinnsumme weiter zu erhöhen.

Im Anschluss an die Challenges sehnen sich die Kandidaten nach einem freien Tag und etwas Privatsphäre in einem Luxushotel. Dort erwartet die Gruppe jedoch das Gegenteil: Die komplette Überwachung. Ob einer der Kandidaten hier einen Fehler machen wird? Und wer schafft den Einzug ins Finale?

"The Mole" 2020: Alle Infos zur Sendung

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Hier stellen wir die Kandidaten von The Mole 2020 vor und geben einen Überblick, wer raus ist.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zu Alec Völkel und hier ein Porträt zu Sascha Vollmer.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Mole im TV und Stream.

Weitere Folgen

Das sind die Sendetermine und die Sendezeit von The Mole.

(AZ)

