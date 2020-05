17:48 Uhr

"The Mole": Heute Folge 4 - Ein Freizeitpark nur für die Kandidaten

In Folge 4 können sich die Kandidaten auf eine Achterbahn freuen - oder vielleicht doch nicht? Alles zur heutigen Folge lesen Sie in unserer Vorschau.

Auch in Folge 4 müssen die " The Mole"-Kandidaten beweisen, was sie können. Denn es warten wieder abenteuerliche Challenges auf die Teilnehmer. Unter anderem Achterbahnfahren. Ob das jedoch so spaßig wird, wie es sich anhört, lesen Sie hier.

"The Mole" heute: Vorschau auf Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "The Mole" läuft am Mittwoch, 27.05.20, ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Heute warten neue Herausforderungen auf die Kandidaten von "The Mole". Für eine Busrundfahrt mit 'The BossHoss' müssen sie knifflige Aufgaben bewältigen. Und das natürlich unter Zeitdruck - denn sie müssen es schaffen bevor die Bahn kommt!

Danach haben die Kandidaten einen Freizeitpark für sich alleine. Nach Spaß hört sich das jedoch nicht an, denn die Kandidaten müssen so lange Achterbahn fahren, bis sie erfolgreich einige Rätsel lösen. Wer wird durchhalten?

