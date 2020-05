07:03 Uhr

"The Mole": heute mit Folge 2 - Spurensuche mit Pferd und Helikopter

Auf die Kandidaten wartet unter anderem ein Helikopter Flug. Heute am 13.5.20 läuft Folge 2 von "The Mole" 2020. Alle Infos erhalten Sie hier.

"The Mole" 2020 geht heute am 13.5.20 mit Folge 2 weiter. Alle Infos lesen Sie hier in der Vorschau.

Nach dem Start der Sendung in der vergangenen Woche, geht " The Mole" heute mit Folge 2 weiter. Heute warten spannende Challenges auf die Kandidaten. Dabei haben die Teilnehmer immer die Frage im Hinterkopf, wer das Spiel und damit auch den möglichen Gewinn von 100.000€ sabotieren könnte.

"The Mole" heute: Vorschau auf Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 2 von "The Mole" läuft am Mittwoch, 13.05.2020, ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Nach Folge 1 ist das Rätselraten rund um den Verräter bei „The Mole“ in vollem Gange. Denn Kandidat Yves hatte die Gruppe letzte Woche kommentarlos verlassen. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Ist er vielleicht der "Mole"? Die zurückgelassenen anderen acht Kandidaten heften sich an Yves Fersen. Zu Pferd und mit einem Helikopter begeben sich die Spieler auf die Jagd nach dem Flüchtenden. Dabei führt heute ein unmoralisches Angebot zu Streit in der Gruppe.

Außerdem kommen die Teilnehmer beim Bungee Jumping in den Bergen an ihre Grenzen. Sie müssen für das Team aus 50 Metern Höhe in die Tiefe springen. Wird sich jeder den Sprung trauen?

"The Mole" 2020: Alle Infos hier

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Hier stellen wir die Kandidaten von The Mole 2020 vor und geben einen Überblick, wer raus ist.

Moderatoren

Hier lesen Sie ein Porträt zu Alec Völkel und hier ein Porträt zu Sascha Vollmer.

Übertragung

So läuft die Übertragung von The Mole im TV und Stream.

Weitere Folgen

Das sind die Sendetermine und die Sendezeit von The Mole.

(AZ)

