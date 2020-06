07:26 Uhr

"The Mole": heute mit Folge 6 - es wird sportlich

Auf die Kandidaten warten heute unter anderem Tangotänzer - alles weitere zu Folge 6 von "The Mole" lesen Sie hier in der Vorschau.

"The Mole" 2020 läuft heute mit Folge 6. Die Teilnehmer müssen dabei ihre sportliche Stärke beweisen. In unserer Vorschau lesen Sie alle wichtigen Infos.

Heute geht es bei " The Mole" 2020 um den Einzug ins Halbfinale. Das heißt, dass sich jeder Kandidat besonders anstrengen muss - genau so sehr wie der Saboteur, über den bisher nur Vermutungen im Raum stehen. Doch keiner weiß schon endgültig, wer "The Mole" ist. Alles weitere finden Sie in der Vorschau:

"The Mole" heute: Vorschau auf Folge 6 - Fußball steht auf dem Plan

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 6 von "The Mole" läuft am Mittwoch, 10.06.2020, ab 20.15 Uhr auf Sat.1.

Inhalt

Heute wird es sportlich bei "The Mole". Die verbliebenen fünf Kandidaten müssen heute nämlich Fußball spielen. Wer kann mit seinem Talent beim Spiel überzeugen? Und wer könnte versuchen das Fußball-Spiel zu manipulieren? Außerdem müssen die Teilnehmer mit argentinischen Tangotänzern in den Straßen von Buenos Aires die nächste Challenge meistern.

