vor 32 Min.

"The Mole" mit Folge 3 gestern: Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde

"The Mole" 2020 ging gestern mit Folge 3 weiter. Wer musste die Show verlassen? Die Informationen rund um die Sendung erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

" The Mole" ging gestern mit Folge 3 weiter. Wieder mussten sich die Kandidaten spannenden Challenges stellen. Dabei stand jedoch immer eine Frage im Vordergrund: Wer ist "The Mole"? Wer versucht, das Spiel und damit auch den möglichen Gewinn von 100.000 Euro zu sabotieren?

"The Mole" gestern: Nachbericht zu Folge 3

Inhalt

Nach den Strapazen der letzten Woche sehnten sich die Kandidaten nach etwas Entspannung. Was passte da besser, als ein gemeinsamer Ausritt? Schließlich heißt es: Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde!

Ob sich dies jedoch auch bei "The Mole" bewahrheitete? Auf den argentinischen Pferden versuchten die verbleibenden Kandidaten, eine Rinderherde zu kontrollieren und einzufangen. Unterstützung bekamen die Teilnehmer dabei von "The BossHoss", die auch den ein oder anderen Tipp abgaben, welchen Spieler sie als Mole verdächtigen.

Auch Samaras vermeintliche Abreise blieb spannend. Nach ihrem Aus in der vergangenen Woche stieg die Kandidatin in ein Taxi, wo sie die Nachricht erhielt, durch eine Aufgabe weiterhin im Spiel zu bleiben. Und das gelang ihr - sie kämpfte sich mithilfe der anderen Kandidaten in die Show zurück. Was die Teilnehmer allerdings nicht wussten: Durch Samaras Rückkehr, müssen in Folge 3 gleich zwei Kandidaten "The Mole" verlassen.

Wer ist raus?

Weil durch Samaras erfolgreich bestandene Aufgabe in der vergangenen Woche niemand die Show verlassen musste, mussten in Folge 3 gleich zwei Kandidaten dran glauben. Die Entscheidung fiel auf Silvia und Wolfgang. Silvia, weil sie in der letzten Woche das zweitschlechteste Ergebnis hatte, Wolfgang, weil das bei ihm im aktuellen Quoting der Fall war.

(AZ)

