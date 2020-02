vor 42 Min.

"The Outsider", Sky: Folgen, Handlung, Schauspieler im Cast, Trailer

"The Outsider": Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer - hier gibt es die Infos. Jason Bateman spielt eine der Hauptrollen.

Sky zeigt die neue Thrillerserie "The Outsider". Wir informieren über Start, die Handlung und die Schauspieler. Außerdem bieten wir einen Trailer.

Stephen King ist der Vater der neuen Hochspannungs-Serie "The Outsider", die nun auf Sky läuft. Thriller meets Horror: Was zunächst nach einem Kindsmord aussieht und deshalb zu reinen Routine-Ermittlungen führt, bringt einen Cop schon bald auf die Spur einer übernatürlichen Macht.

Start von "The Outsider" auf Sky?

Sky zeigt die neue HBO-Thrillerserie "The Outsider" seit dem 13.1.2020, in der Originalfassung als VoD - zeitgleich zur Weltpremiere mit Sky Q, Sky Go und Sky Ticket.

Voraussichtlich ab März ist die Serie auf Sky Atlantic HD wahlweise auf Deutsch oder im Original zu sehen und steht auch in der Synchronfassung auf Abruf zur Verfügung.

Wie viele Folgen hat die Serie "The Outsider"?

"The Outsider" hat zehn Folgen. Ein scheinbar klassischer Krimi entwickelt sich zum schockierenden Mystery-Thriller: Die Serien-Adaption des Bestsellers "The Outsider" von Stephen King packt nicht nur Fans des Schocker-Meisters. Pures Entsetzen über ein nicht zu begreifendes Verbrechen, die Spannung einer Mörderjagd, die Spur ins Übernatürliche: Diese Sky-Serie entwickelt einen Sog, dem schwer zu widerstehen ist und der schließlich auf ein elektrisierendes Finale zusteuert.

Die Handlung von "The Outsider": Worum es sich in der Serie bei Sky?

In den Wäldern von Georgia wird die grausam verstümmelte Leiche des 11-jährigen Frankie gefunden. Zeugenaussagen und Fingerabdrücke weisen eindeutig auf Terry Maitland als Täter hin. Terry ist ein beliebter Lehrer, Trainer der Baseball-Jugendmannschaft sowie liebender Ehemann und Vater. Der erfahrene Cop Ralph Anderson, der selbst immer noch über den Tod seines eigenen Sohnes trauert, lässt Maitland vor aller Augen festnehmen.

Doch der hat anscheinend ein wasserdichtes Alibi: Videoaufnahmen und Zeugen belegen, dass er zum Zeitpunkt des Mordes an einer Konferenz teilnahm – 60 Meilen vom Tatort entfernt. Ralph Anderson hofft, die unorthodoxe Privatdetektivin Holly Gibney kann ihm helfen, die widersprüchlichen Beweise zu erklären. Nach und nach entdecken sie Hinweise auf eine schreckliche, übernatürliche Macht, der offenbar nicht nur Frankie zum Opfer fiel.

Besetzung: Welche Schauspieler gehören zum Cast von "The Outsider"?

Jason Bateman als Terry Maitland

als Ben Mendelsohn als Ralph Anderson

Cynthia Erivo als Holly Gibney

"The Outsider": Der Trailer

