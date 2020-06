vor 48 Min.

"The Politician", Staffel 2: Start, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

"The Politician" geht demnächst bei Netflix an den Start. Alles Wichtige über Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer - hier.

"The Politician" geht Mitte Juni mit Staffel 2 auf Netflix an den Start. Hier erhalten Sie alle Infos zu Start-Termin Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer.

Von Tanja Schauer

"The Politician" geht mit Staffel 2 in die nächste Runde. Vier Jahre nach den Ereignissen in der Highschool versucht Payton Hobart die nächste Stufe der politischen Karriereleiter zu erklimmen. Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos zu Staffel 2 der US-Serie. Wir informieren über Start, Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer.

Start-Termin von "The Politician", Staffel 2

"The Politician" ist ab Freitag, 19. Juni 2020, bei Netflix zu sehen. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang im Probe-Abo gratis genutzt werden. Nach Ablauf des Zeitraums kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat.

"The Politician": Die Handlung von Staffel 2

"The Politician" handelt von Payton Hobart, einem Schüler, der eine politische Karriere anstrebt und das Ziel verfolgt, US-Präsident zu werden. In Staffel 1 bemühte sich Payton um das Amt des Schülersprechers, um erste politische Erfahrungen zu sammeln.

Staffel 2 startet vier Jahre nach den Ereignissen der ersten Staffel. Payton versucht Dede Standish, die amtierende Mehrheitsführerin des Senats von New York abzusetzen. Zudem versucht sich der junge Kandidat als Politiker zu etablieren und seine eigene Linie zu finden. Dabei gibt Payton einige Geheimnisse preis.

Staffel 2: Die Folgen von "The Politician"

Staffel 2 von "The Politician" beinhaltet insgesamt zehn Folgen mit einer Länge von ca. 60 Minuten. Die Titel der einzelnen Episoden sind jedoch bislang noch nicht bekannt. Wir reichen diese nach Veröffentlichung an dieser Stelle nach.

Schauspieler im Cast von "The Politician": Die Besetzung

Hier erhalten Sie einer Übersicht zu den Schauspielern im Cast:

Rolle Schauspieler Payton Hobart Ben Platt Infinity Jackson Zoey Deutch Astrid Sloan Lucy Boynton Keaton Hobart Bob Balaban River Barkley David Corenswet Alice Charles Julia Schlaepfer McAfee Westbrook Laura Dreyfuss James Sullivan Theo Germaine Skye Leighton Rahne Jones Ricardo Benjamin Barrett Dusty Jackson Jessica Lange Georgina Hobart Gwyneth Paltrow

"The Politician" auf Netflix : Trailer zu Staffel 2

Bislang wurde noch kein Trailer zu Staffel 2 von "The Politician" veröffentlicht. Dieser wird zu einem späteren Zeitpunkt an dieser Stelle ergänzt. (AZ)

