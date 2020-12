17:52 Uhr

The Prom: Netflix-Start, Handlung, Besetzung, Soundtrack und Titel, Trailer

"The Prom": Alle Infos zu Start, Handlung, Cast, Soundtrack und Trailer - hier.

"The Prom" geht in wenigen Tagen bei Netflix an den Start. Alle Infos über Handlung, Schauspieler im Cast, Trailer und Soundtrack finden Sie hier.

Von Tanja Schauer

Serien im Dezember: Neue Serien im Dezember 2020 auf Netflix, Sky Ticket und Amazon Prime.

Mit "The Prom" zeigt Netflix demnächst eine neue Musical-Produktion mit Star-Besetzung. Wer spielt mit? Worum geht es im Film? Welche Songs werden gesungen? Hier erfahren Sie alles Wichtige über Start, Handlung, Besetzung und Soundtrack. Am Ende des Artikels finden Sie zudem einen Trailer, um sich einen ersten Eindruck zum Film verschaffen zu können.

"The Prom": Wann startet der Film auf Netflix?

Netflix hat den Start von "The Prom" für den 11. Dezember angekündigt. Die Kosten für ein Netflix-Abo variieren je nach Angebot. Monatlich fallen hierfür zwischen 7,99 und 15,99 Euro an. Mittlerweile kann der Dienst nicht mehr vorab kostenlos getestet werden - Netflix hat diesen Service kürzlich eingstellt.

"The Prom": Handlung kurz zusammengefasst

"The Prom" handelt zum einen von den gescheiterten Broadway-Darstellern Dee Dee Allen und Barry Glickman, die nach einem miserablen Stück vor ihrem Karriere-Ende stehen. Zeitgleich steht Schülerin Emma aus dem Bundesstaat Indiana vor einem anderen Problem: Als lesbisches Mädchen hat sie mit Homophobie an ihrer Schule zu kämpfen. Durch strenge Vorschriften ist es ihr verwehrt, mit ihrer Freundin Alyssa zum Abschlussball zu gehen.

Die beiden Schauspieler Dee Dee und Barry erfahren durch Zufall von dem Problem und beschließen, der Schülerin zu helfen und ihr eigenes Image zu verbessern

Besetzung von "The Prom": Die Schauspieler im Cast

"The Prom" geht mit einigen schauspielerischen Hochkarätern an den Start. Hier der Cast im Überblick:

Rollenname Schauspieler Dee Dee Allen Meryl Streep Barry Glickman James Corden Angie Dickinson Nicole Kidman Trent Oliver Andrew Rannells Emma Nolan Jo Ellen Pellman Alyssa Greene Ariana DeBose Mr. Hawkins Keegan-Michael Key Ms. Greene Kerry Washington Sheldon Saperstein Kevin Chamberlin Kaylee Logan Riley Hassel Shelby Sofia Deler Nick Boomer Nico Greetham Kevin Nathaniel J. Potvin

"The Prom", Soundtrack: Diese Titel werden gesungen:

Changing Lives

Just Breathe

It’s Not About Me

Dance with You

The Acceptance Song

You Happened

We Look to You

Tonight Belongs to You

Zazz

The Lady’s Improving

Alyssa Greene

Love Thy Neighbor

Neighbor Barry is Going to Prom

is Going to Unruly Heart

It’s Time to Dance

Wear Your Crown

Simply Love

Trailer von "The Prom"

Hier sehen Sie den offiziellen Trailer des Musical-Films:

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen