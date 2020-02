vor 17 Min.

"The Protector", Staffel 3: Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Demnächst geht bei Netflix Staffel 3 von "The Protector" an den Start. Hier bekommen Sie alle Infos zur Handlung, der Besetzung und den Folgen. Außerdem finden Sie einen Trailer.

Lust auf weitere Serien? Hier bekommen Sie eine Übersicht über die Serien und Filme bei Netflix und Amazon Prime Video im Februar 2020.

Die Serie "The Protector" (im Original "Hakan: Muhafiz") handelt von den legendären Abenteuern eines jungen Ladeninhabers namens Hakan, dessen moderne Welt plötzlich Kopf steht, als er von seinen Verbindungen zu einem geheimen und uralten Orden zur Verteidigung Istanbuls erfährt. Hier finden Sie Informationen zum Start bei Netflix, zur Handlung, den Folgen und den Schauspielern im Cast. Am Schluss können Sie sich einen Trailer zu "The Protector" ansehen.

"The Protector": Wann ist der Start von Staffel 3 bei Netflix?

Netflix hat den Start der Serie für Freitag, 6. März 2020 , angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Handlung: Worum geht es bei "The Protector"?

Hakan kämpft darum, Istanbul vor einer Katastrophe zu bewahren: Sein Bruder, der das Blut des Protectors in sich trägt, will die Stadt in die Hölle schicken. Während in der türkischen Metropole ein tödliches Virus wütet, kommen Faysal und Ruya ihren bösartigen Plänen immer näher. Hakan muss Nisan treffen, um ein Gegenmittel zu finden. Auf diesem Weg schließt sich ihm Burak an, um ihm bei der Rettung der Bevölkerung zu helfen. Während Hakan versucht, all dies zu überleben, muss er außerdem den Wesir finden, der sich mit seiner 600 Jahre alten Wut daran macht, Istanbul zu erobern. Die Geschichte von Hakans Vorfahren wirft auch ein Licht auf die heutige Schlacht, und Hakan begibt sich auf die Reise zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

"The Protector" bei Netflix: Die zehn Folgen von Staffel 3

Zu den einzelnen Folgen der Staffel 3 hat Netflix sich bisher nicht geäußert. Sobald wir mehr wissen, erfahren Sie es hier.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Protector"?

Çağatay Ulusoy als Hakan Demir

Funda Eryiğit als Nisan

Taner Ölmez als Burak

Hazar Ergüçlü als Zeynep

Ayça Aysin Turan als Leyla

Okan Yalabik als Faysal

Mehmet Kurtuluş als Mazhar

Yurdaer Okur als Kemal

Fatih Dönmez als Orkun

In weiteren Rollen sind zu sehen:

Çiğdem Selışık Onat

Burçin Terzioğlu

Engin Öztürk

Helin Kandemir

(AZ)

"The Protector": Der Trailer zur Netflix-Serie

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen