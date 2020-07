14:05 Uhr

"The Protector", Staffel 4: Netflix-Start in Kürze - Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"The Protector" geht bald mit Staffel 4 weiter. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Cast und Trailer finden Sie hier.

Von Tanja Schauer

"The Protector" geht bald mit Staffel 4 bei Netflix an den Start. Wir haben alles Wichtige zur türkischen Serie für Sie: Infos über Start, Folgen, Handlung und die Schauspieler im Cast finden Sie hier. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer zur vierten Staffel der Serie.

"The Protector": Start von Staffel 4 auf Netflix

Staffel 4 von "The Protector"" erscheint am 9. Juli 2020 auf Netflix. Alle Folgen der Staffel stehen dann sofort auf Abruf im Stream zur Verfügung. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang im Probe-Abo kostenlos genutzt werden. Danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat.

Handlung von "The Protector"

"The Protector" handelt vom 20 Jahre alten Hakan Demir, einem Ladenbesitzer, der nach dem Tod des Vaters seine erstaunlichen Fähigkeiten entdeckt. Er erkennt, das er als einziger die Unsterblichen, die seiner Stadt Schaden zufügen wollen, töten kann. Er besitzt ein talismanisches Hemd, das ihm Superkräfte verleiht. Dies macht ihn fortan zu Istanbuls Beschützer.

Er begegnet Kemal und Zeynep, die einem alten Schutz-Orden der Stadt angehören und schließt sich ihnen an. Auch in Staffel 4 wird Hakan weiter seinem Weg folgen und versuchen, den Gräueltaten der Unsterblichen ein Ende zu setzen.

"The Protector": Folgen in Staffel 4

Wie viele Folgen Staffel 4 der Fantasy-Serie umfassen wird, ist bislang leider noch nicht bekannt. Auch zu den Titeln der einzelnen Episoden hat Netflix noch keine Informationen veröffentlicht. Wir reichen diese nach Veröffentlichung an dieser Stelle nach.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "The Protector"

Schauspieler Serienrolle Çağatay Ulusoy Hakan Demir Hazar Ergüçlü Zeynep Funda Eryiğit Nisan Okan Yalabik Faysal Taner Ölmez Burak Burcin Terzioğlu Rüya Engin Öztürk Levent

"The Protector": Trailer zu Staffel 4

Netflix hat bereits einen ersten Teaser zur vierten Staffel veröffentlicht - hier können Sie ihn ansehen:

