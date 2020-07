19:39 Uhr

"The Rain", Staffel 3: Start, Handlung, Folgen, Cast, Trailer

Staffel 3 von "The Rain" startet im August bei Netflix. Start, Handlung, Folgen, Cast und Trailer - alle Infos gibt es hier.

Von Christian Gerngras

Staffel 3 der postapokalyptischen Mystery-Serie "The Rain" gibt es demnächst bei Netflix zu sehen. Es ist die erste Serie des Streaming-Portals, die in Dänemark entwickelt, gedreht und produziert wurde. Bei der dritten Staffel handelt es sich auch gleichzeitig um die finale Staffel der dänischen Serie. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Start, Handlung, Folgen und die Schauspieler im Cast. Außerdem haben wir am Ende des Artikels einen Trailer für Sie.

"The Rain", Staffel 3: Start

Die dritte Staffel von "The Rain" startet am 6. August 2020 bei Netflix. Dann sind sofort alle sechs Folgen der Staffel auf Abruf verfügbar.

Die Handlung von "The Rain"

Fast die gesamte Bevölkerung Skandinaviens wird innerhalb weniger Jahre durch ein Virus ausgelöscht, das durch den Regen übertragen wird. Die beiden dänischen Geschwister Simone und Rasmus haben das Ende der Zivilisation in einem Bunker überlebt. Sie verlassen ihren Zufluchtsort erst nach sechs Jahren und treffen schnell auf eine Gruppe Überlebender, der sie sich anschließen. Neben dem täglichen Kampf ums Überleben müssen die Protagonisten auch menschliche Konflikte meistern und natürlich der Frage nachgehen, woher der tödliche Regen kommt.

"The Rain": Folgen in Staffel 3

Staffel der der dänischen Mystery-Serie umfasst insgesamt sechs Folgen, die jeweils etwa 42 Minuten dauern. Die Titel der einzelnen Episoden hat Netflix bisher nicht bekannt gegeben. Wir werden Sie an dieser Stelle informieren, sobald die Namen der Folgen veröffentlicht werden.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "The Rain"

Das sind die Darsteller und ihre Synchronsprecher in der Übersicht:

Rolle Schauspieler Synchronsprecher Simone Andersen Alba August Lydia Morgenstern Rasmus Andersen Lucas Lynggaard Tønnesen Amadeus Strobl Martin Mikkel Boe Følsgaard Jeremias Koschorz Patrick Lukas Løkken Julien Haggège Jean Sonny Lindberg Konrad Bösherz Beatrice Angela Bundalovic Kaya Marie Möller Frederik Andersen Lars Simonsen Peter Reinhardt Lea Jessica Dinnage Anja Stadlober Sten Johannes Bah Kuhnke Thomas Nero Wolff Fie Natalie Madueño Julia Kaufmann Kira Evin Ahmad Friederike Walke Sarah Clara Rosager Maximiliane Häcke

"The Rain": Trailer zu Staffel 3

Den Trailer zur finalen Staffel der dänischen Serie können Sie sich hier ansehen:

