vor 38 Min.

"The Righteous Gemstones": Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer, Kritiken

Schauspieler John Goodman spielt eine Hauptrolle in der neuen Serie "The Righteous Gemstones".

"The Righteous Gemstones" startet im Januar auf Sky. Worum es in der Serie geht, wer mitspielt und wann die Folgen immer zu sehen sind, erfahren Sie in der Übersicht.

Im Januar können sich Serien-Fans auf eine neue Produktion von HBO freuen: "The Righteous Gemstones". Die Serie wird in Deutschland auf Sky laufen. Wann sie startet, wer alles mitspielt und um was es eigentlich geht, erfahren Sie in der Übersicht:

Die Handlung von "The Righteous Gemstones"

Eine Fernsehprediger-Familie und ihre skurrilen Machenschaften: die bissige HBO-Comedyserie „The Righteous Gemstones“ wirft einen Blick hinter die Kulissen eines Clans aus populären Predigern, der anscheinend seine besten Zeiten hinter sich hat und nun versucht, seinen Ruf zu wahren.

Nach dem Tod seiner Ehefrau Aimee-Leigh ist Patriarch Eli (John Goodman) etwas neben der Spur, während seine Söhne sich einen teilweise absurden Machtkampf um seine Gunst liefern. Eines Tages wird der älteste Sohn Jesse (Danny McBride) mit einem kompromittierenden Video erpresst, wodurch sein Ruf in Gefahr gerät. Von da an gibt es keinen ruhigen Tag mehr.

"The Righteous Gemstones": Start im Januar

Die Serie ist in den USA bereits gelaufen. In Deutschland startet die Serie am 14. Januar auf Sky. Die Ausstrahlung erfolgt immer dienstags um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Ab dem 21. Januar erfolgt die Ausstrahlung dann in Doppelfolgen.

Cast und Besetzung: Diese Schauspieler spielen in "The Righteous Gemstones" mit

Das sind die Schauspieler und ihre Rollen in der Serie:

John Goodman : Eli Gemstone

Eli Gemstone Danny McBride : Jesse Gemstone

Jesse Gemstone Edi Patterson : Judy Gemstone

Judy Gemstone Adam DeVine: Kelvin Gemstone

Kelvin Gemstone Cassidy Freeman: Amber Gemstone

Allgemeine Infos zu "The Righteous Gemstones": Folgen, Trailer, Kritiken

Die Serie besteht aus neun Episoden, eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit. Deutsche Kritiken bewerten die Serie sehr gut. Zum Beispiel auf dem Portal serienjunkies.de bekommt die Serie vier von fünf Sternen. (AZ)

