"The Rookie", Staffel 2: Start, Folgen, Handlung, Cast, Trailer

"The Rookie" geht demnächst mit Staffel 2 bei Sky an den Start. Mehr zu Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer finden Sie hier.

"The Rookie" ist bald mit Staffel 2 auf Sky zu sehen. Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer - alle Infos zur Serie auf einen Blick.

Die Polizeiserie "The Rookie" geht in wenigen Tagen mit Staffel 2 bei Sky an den Start. Wie viele Folgen hat Staffel 2 von "The Rookie"? Wie verläuft die Handlung? Welche Schauspieler wirken bei der Serie mit? Hier finden Sie alle Antworten und einen Trailer zur Serie.

Start von "The Rookie" auf Sky

"The Rookie" erscheint am 24. April mit Staffel 2 auf Sky. Die Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt.

"The Rookie" auf Sky: Die Handlung von Staffel 2

Die Polizeiserie "The Rookie" handelt vom Bauunternehmer John Nolan, der mit 45 beschließt, Polizist zu werden. Er wird zum ältesten Anfänger der Polizei von Los Angeles, zeigt aber schnell Potenzial.

In Staffel zwei ist John Nolan wie seine Kollegen auch erleichtert: Der Polizeitest wurde bestanden. Dennoch führt das dazu, dass einige aus der Gruppe beginnen, ihre Berufswahl in Frage zu stellen. Doch die Straßen in Los Angeles sind nach wie vor voller Gefahr, weshalb sich Nolan mit dem neuen Nacht-Ermittler Nick Armstrong zusammentut. Folge 1 von Staffel 2 knüpft an das Finale der ersten Staffel an und behandelt die Nachwirkungen des Biowaffen-Anschlags auf Los Angeles.

Staffel 2 von "The Rookie": Alle Folgen im Überblick

Folge 1: Impact

Folge 2: The Night General

Folge 3: The Bet

Folge 4: Warriors And Guardians

Folge 5: Tough Love

Folge 6: Fallout

Folge 7: Safety

Folge 8: Clean Cut

Folge 9: Breaking Point

Folge 10: The Dark Side

Folge 11: Day of Death

Folge 12: Now and Then

Folge 13: Follow-up Day

Folge 14: Casualitys

Folge 15: Hand-Off

Folge 16: The Overnight

Folge 17: Control

Folge 18: Under the Gun

Folge 19: The Q Word

Folge 20: (Noch nicht bekannt)

Besetzung: Die Schauspieler im Cast von "The Rookie"

Rolle Schauspieler John Nolan Nathan Fillion Lucy Chen Melissa O’Neil Jackson West Titus Makin Talia Bishop Afton Williamson Tim Bradford Eric Winter Angela Lopez Alyssa Diaz Wade Grey Richard T. Jones Zoe Andersen Mercedes Mason Isabel Bradford Mircea Monroe Kevin Wolfe Demetrius Grosse Elijah Vestri David DeSantos Nell Forester Sara Rue Wesley Evers Shawn Ashmore Jessica Russo Sarah Shahi Ben McRee Currie Graham Percy West Michael Beach

Trailer zu Staffel 2 von "The Rookie"

Hier sehen Sie den offiziellen Trailer zu Staffel 2 von "The Rookie":

