"The Shivering Truth": Start heute - Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Die Puppen-Animation "The Shivering Truth" geht heute bei Sky an den Start. Hier erfahren Sie alles zur Handlung, den Folgen und den Schauspielern, die als Sprecher fungieren. Auch einen Trailer können Sie sich ansehen.

Die Serie "The Shivering Truth" des US-amerikanischen Networks Adult Swim läuft in Kürze auf Sky Ticket. Wir informieren Sie über das genaue Start-Datum, die Handlung, die Folgen und die Besetzung - in diesem Fall also die Schauspieler, die den Puppen ihre Stimme leihen. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

"The Shivering Truth": Wann ist der Start bei Sky Ticket?

Sky hat den Start der Serie für Donnerstag, 7. Mai 202 0, angekündigt.

Handlung: Worum geht es bei "The Shivering Truth"?

Bei der Serie handelt es sich um animierte Experimental-Kurzfilme, in denen die üblichen Regeln von Realität und Logik keinerlei Gültigkeit mehr besitzen. Es herrscht ausschließlich das Gesetz des Träumens - alles, aber auch wirklich alles kann sich ereignen.

Die offizielle Pressemitteilung beschreibt die Serie als "treibende Miniatur-Omnibus-Streubomben aus schmerzhaft aufrührerischen Tagesalpträumen, allesamt triefend mit dem orangefarbenen Schleim der Traumlogik. Eine Serie lose verbundener emotionaler Parabeln über Geschichten innerhalb von Erzählungen, die aus den tiefsten Höhlen Eurer unterbewussten Gedanken gekrochen kamen und zu liebevoll animierter, atemüberfallender Stop-Motion wurden - mit anderen Worten, es ist die WAHRHEIT." Man darf also gespannt sein.

"The Shivering Truth" bei Sky Ticket: Die sieben Folgen

Chaos Beknownst The Nurple Rainbow The Magmafying Past Ogled Inklings Constadeath Tow And Shell Fowl Flow

Besetzung: Welche Schauspieler sind die Sprecher im Cast von "The Shivering Truth"?

Vernon Chatman

Kevin Breznahan

Janeane Garofalo

Trey Parker

Miriam Tolan

Michael Cera

Jonah Hill

Starlee Kine

Richard Wood

Zack Pearlman

Maria Bamford

Conner O'Malley

David Cross

Martha Plimpton

Peter Serafinowicz

Jordan Peele

Schöpfer der Serie ist Vernon Chatman, Regie führten Chatman selbst und Cat Solen. (AZ)

"The Shivering Truth": Der Trailer zur Serie auf Sky Ticket

