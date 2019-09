vor 17 Min.

"The Spy": Start, Trailer, Folgen, Schauspieler, Cast, Stream, Handlung

Sacha Baron Cohen spielt Eli Cohen in "The Spy" auf Netlix. Start, Trailer, Folgen, Schauspieler, Cast, Stream, Handlung - die Infos.

"The Spy" ist im Stream auf Netflix zu sehen. Start, Trailer, Handlung, Folgen, Schauspieler, Cast - Hier erhalten sie alle Infos zur Show.

"The Spy" startet am 6.9.2019 im Stream auf Netflix. In sechs Folgen wird die Geschichte des legendären Spions Eli Cohen beleuchtet. Nun gibt es auch einen ersten Trailer zu der Mini-Serie auf Netflix. Start, Trailer, Schauspieler, Cast, Handlung - lesen Sie hier mehr zu "The Spy" auf Netflix.

"The Spy": Neuer Trailer und Handlung

Die Handlung der Serie wurde von einer wahren Person inspiriert: Der frühere Mossad-Agent aus Israel, Eli Cohen, der in den 1960er Jahren erfolgreich in Syrien als Spion agiert hat. Er näherte sich an Militär-Generäle und reiche Persönlichkeiten an, um deren Vertrauen zu gewinnen und der israelischen Regierung wichtige Informationen zu liefern. Seine Spiontätigkeit könnte einen bedeutenden Einfluss auf den Sechstagekrieg zwischen Israel und den arabischen Staaten Ägypten, Jordanien und Syrien gehabt haben. Der Krieg fand vom 5. bis zum 10. Juni 1967 statt und beeinflusst die Region um den Gazastreifen noch heute.

Im Zentrum der Handlung steht also Eli Cohen (Sacha Baron Cohen) und die Herausforderungen, die seine Tätigkeit als Doppel-Agent mit sich bringen. Noah Emmerich spielt Dan Peleg, Elis Kontakt bei dem israelischen Geheimdienst Mossad. Hadar Ratzon Rotem spielt Nadia, die Frau von Eli Cohen. Sie muss ihre gemeinsamen Kinder alleine großziehen und beginnt den Regierungsjob ihres Mannes zu hinterfragen.

"The Spy" auf Netflix: Cast, Schauspieler, Start

Ab dem 6. September sind sechs neue Folgen mit einer Länge von etwa 60 Minuten im Stream auf Netflix verfügbar.

Sacha Baron Cohen spielt Eli Cohen

Noah Emmerich spielt Dan Peleg

Alexander Siddig - Rolle noch unbekannt

Marc Maurille as Sergeant IDF

Hadar Ratzon Rotem spielt Nadia

Waleed Zuaiter spielt Amin Al-Hafz

Gideon Raff ("Prisoners of War", "Homeland" und "Tyrant") und Alain Goldman ("La Vie en Rose") haben die Serie produziert und Regie geführt. Hauptdarsteller Sacha Baron Cohen war zuvor hauptsächlich als Comedian bekannt. Mit "The Spy" könnte sich sein Image ändern. (AZ)

Themen Folgen