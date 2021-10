Infos zu "The Taste" 2021: Sendetermine und Sendezeit

"The Taste" 2021 läuft aktuell wieder im TV. Hier präsentieren wir Ihnen alle Sendetermine und die Sendezeit von Staffel 9 im Überblick.

"The Taste" 2021 kommt derzeit mit Staffel 9 im Fernsehen bei Sat.1. Das Besondere an der Sendung: Die Gerichte werden nicht auf einem Teller, sondern auf einem Löffel präsentiert. Die Kandidaten müssen die Jury also mit nur einem Bissen überzeugen. Die Sendung wird in den Bavaria Studios in München gedreht. Der Gewinner von "The Taste" 2021 erhält 50.000 Euro.

Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zum genauen Start von Staffel 9. Außerdem bieten wir Ihnen eine Übersicht zu den Sendezeiten und Sendeterminen.

"The Taste" 2021: Start-Termin von Staffel 9

"The Taste" ist seit dem 1. September 2021 im Fernsehen bei Sat.1 zu sehen.

"The Taste" 2021: Sendetermine und Sendezeit im Überblick

Die neue Staffel von "The Taste" läuft immer mittwochs zur Prime-Time um 20.15 Uhr.

Hier finden Sie einen Überblick über die Sendetermine und Sendezeiten von "The Taste" 2021:

Folge Datum Wochentag Uhrzeit Sender 1 1. September 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 2 8. September 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 3 15. September 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 4 22. September 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 5 29. September 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 6 6. Oktober 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 7 13. Oktober 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 8 20. Oktober 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 9 - Finale 27. Oktober 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1

Übertragung von "The Taste" 2021

Die Übertragung von "The Taste" live im TV und Stream übernimmt wie jedes Jahr Sat.1. Alle Staffeln sind derzeit auch beim Streaminganbieter Joyn zu sehen. Der Stream ist kostenlos, allerdings müssen Sie sich anmelden. Auf der Internetseite von Sat.1 sind ebenfalls ganze Folgen streambar. Außerdem Trailer zu den Folgen und Highlights von "The Taste".

Das ist die Jury von "The Taste" 2021

Diese vier Juroren unterstützen bei "The Taste" 2021 in Staffel 9 die Kandidaten auf dem Weg zum perfekten Löffel-Gericht:

Alex Kumptner (seit 2020 dabei)

Tim Raue (seit 2019 dabei)

Alexander Herrmann (seit 2013 dabei)

Frank Rosin (seit 2013 dabei)

Alex Klumptner hat Staffel 8 gewonnen und will dieses Jahr wieder als Sieger hervorgehen: "Ich werde zeigen, dass ich nicht nur ein One-Hit-Wonder war!", sagte der 38-Jährige.

Kandidaten von "The Taste" 2021 noch nicht bekannt

In der vergangenen Staffel konnte Lars mit seinem Drei-Gänge-Menü überzeugen und ging als Sieger hervor. Zur Vorspeise servierte er Tatar Steinpilz im Pfifferling-Strudel, als Hauptgang gab es Lamm im Crouton-Mantel und als Dessert servierte er einen Brownie. Sein Coach in Staffel 8 war Alex Kumptner.

Diese Kandidaten versuchen diesmal ihr Glück bei "The Taste" 2021:

Christopher

Ewa

Franky

Janni

Julia

Leonel

Luca

Luke

Markus

Marlene

Matthias

Maximilian

Missy

Natalie

Paula

Ricci

Sabine

Simone

Stefanie

Tanja

Tim

Ulla

Das ist die Moderatorin von "The Taste" 2021

Seit Staffel 8 ist Angelina Kirsch die Moderatorin von "The Taste". Sie ist auch in Staffel 9 als Moderatorin dabei. Sie ist ein deutsches Curvy-Model und war bereits mehrmals im TV zu sehen. Unter anderem als Jurorin bei "Curvy Supermodel – Echt. Schön. Kurvig". (EJ)