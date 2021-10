"The Taste": Übertragung im TV und Stream und ganze Folgen als Wiederholung

Bei Sat.1 läuft aktuell eine neue Staffel von "The Taste". Alle Infos rund um die Übertragung live im TV und Stream: hier. Außerdem erfahren Sie, wie Sie ganze Folgen als Wiederholung sehen.

" The Taste" 2021 läuft momentan mit Staffel 9 bei Sat.1. In der Show kämpfen auch diesmal wieder vier Spitzenköche um die besten Nachwuchs-Talente - Alexander Herrmann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin wollen alle den Spitzenkoch Deutschlands finden und gemeinsam mit ihm den Titel holen. Dem Sieger winkt nicht nur ein eigenes Kochbuch, sondern auch die stolze Gewinnsumme von 50.000 Euro. Moderiert wird die Show von Angelina Kirsch.

Hier präsentieren wir Ihnen alle wichtigen Informationen rund um die Übertragung von "The Taste" 2021 im TV und Live-Stream. Außerdem verraten wir Ihnen, wie Sie ganze Folgen von Staffel 9 in voller Länge in der Wiederholung sehen können.

Staffel 9 von "The Taste" 2021 im TV sehen

Staffel 9 startete am 1. September 2021 im TV. Seitdem wird die Sendung immer mittwochs ab 20.15 Uhr auf Sat.1 übertragen.

Übertragung: So sehen Sie "The Taste" 2021 im Stream

Parallel zur TV-Übertragung lässt sich "The Taste" auch in diesem Jahr wieder via Live-Stream verfolgen. Fans können die neuen Folgen dann entweder auf der Internetseite des Senders oder auf dem Streaming-Service Joyn kostenlos sehen.

Ganze Folgen: So sehen Sie "The Taste" in der Wiederholung

Wollen Sie die aktuellen Folgen in der Wiederholung sehen oder die Episoden der vergangenen Staffeln von "The Taste" streamen? Das ist über den Streaming-Dienst Joyn möglich. Die Basis-Version ist zunächst kostenlos, wer aber die Show ohne Werbung ansehen möchte, benötigt die Premium-Version "Joyn+". Dafür muss ein Abonnement abgeschlossen werden, das monatlich 6,99 Euro kostet.

"The Taste" 2021: Worum geht es in der Sendung?

Zum nun schon neunten Mal flackert "The Taste" aktuell über die TV-Bildschirme: In der Kochshow gilt es, sein Talent am Herd unter Beweis zu stellen. Dabei gibt es allerdings eine Besonderheit: Die Gerichte werden der Jury nicht etwa auf einem Teller, sondern lediglich auf einem Löffel serviert. Das macht es für die Kandidaten umso schwieriger, ein rundes geschmackliches Gesamtpaket zu kreieren. Ob ihnen der Löffel gefallen hat und sie den jeweiligen Teilnehmer in ihrem Team haben wollen, entscheiden in diesem Jahr wieder vier Profi-Köche. Mit dabei sind Alexander Hermann, Alex Kumptner, Tim Raue und Frank Rosin.

Sobald die Teams feststehen, müssen die Kandidaten Woche für Woche zeigen, dass sie verdient ein Teil ihres Teams und der Show sind. Sie müssen Gerichte verschiedener Nationen kochen oder sich beispielsweise in der (bei Köchen oft unbeliebten) Patisserie unter Beweis stellen. Dabei gilt es, mit verschiedenen Zutaten zurechtzukommen und in Blindverkostungen die Gast-Juroren und die Stamm-Jury zu überzeugen. Nur, wer bis zum Finale der Show durchgehend auf hohem Niveau kocht, hat die Chance auf den Gewinn von 50.000 Euro und auf die Herausgabe eines eigenes Kochbuch.