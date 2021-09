Jury bei "The Taste" 2021: Die Juroren in Staffel 9

"The Taste" kehrt heute mit neuen Folgen zurück. Welche Profi-Köche in Staffel 9 Teil der Jury sind, erfahren Sie hier in diesem Artikel.

Staffel 9 von " The Taste" 2021 startet heute bei Sat.1. Auch in diesem Jahr werden die Teilnehmer wieder alles geben, um das beste Gericht auf den Löffel zu arbeiten. Schließlich werden die Kreationen nicht wie in anderen Koch-Sendungen auf einem Teller, sondern auf einem Löffel serviert. Bewertet wird das Talent der Kandidaten am Herd von vier professionellen Spitzenköchen. Außerdem wird zusätzlich in jeder Folge ein Gastjuror eingeladen, der ebenfalls die Entscheidung über das Weiterkommen bzw. Ausscheiden eines Kandidaten treffen darf.

Welche Juroren diesmal bei "The Taste" dabei sind, verraten wir Ihnen hier in unserem Artikel. Außerdem stellen wir Ihnen die Köche in einer kurzen Zusammenfassung vor.

Profi-Köche bei "The Taste" 2021: Wer sitzt in der Jury?

Tim Raue: Tim Raue ist seit 2019 Mitglied der "The Taste"-Jury. Bisher konnte er allerdings noch keinem seiner Kandidaten zum Sieg verhelfen. Trotzdem hat der 47-Jährige vor Beginn von Staffel 9 große Pläne: "Während Frank noch seine Jacke sauber schrubbt, Alex 'Everybody‘s Darling' sein möchte und Alexander damit beschäftigt ist, seine Trophäen zu entstauben, will ich mit meiner Berliner Schnauze und hochindividuellen Kandidat:innen den Sieg erkochen!".

Alex Kumptner hab in der vergangenen "The Taste"-Staffel sein Debüt gefeiert - und sicherte sich prompt den Titel. "Ich freue mich, bin heiß auf meine zweite Staffel und werde meinen geschätzten Kollegen zeigen, dass ich nicht nur ein One-Hit-Wonder war! Das Motto dieses Jahr: vom Jäger zum Gejagten.“, sagt der 37-Jährige über seine Show-Teilnahme.

"The Taste" 2021: Auch diese beiden Juroren sind wieder dabei

Alexander Herrmann kann auf eine beachtliche Trophäensammlung zurückblicken. Er konnte sich den Titel schon vier Mal sichern: Erstmals im Jahr 2014, später dann in den Jahren 2016, 2017 und 2019. "Die Juroren bei 'The Taste' sind quasi wie das A-Team: Frank Rosin ist ganz klar B.A. Baracus, Tim Raue ist Murdock und der Herr Kumptner ist Face aus dem Original-A-Team. Und dann gibt es noch Hannibal, der immer sagt: 'Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert.' Jetzt kann man sich ja mal überlegen, wer mit grauem Haar, gefühlt sogar mit Zigarre, am Jury-Pult sitzt und der Boss ist: Richtig, ich. Ich bin DAS A-Team und alles läuft nach meinem Plan. Deswegen werde ich auch dieses Jahr wieder gewinnen!“, ist sich Hermann siegesgewiss.

Frank Rosin ist ebenfalls ein alter "The Taste"-Hase - er ist bereits seit 2013 dabei. Trotzdem kann er nicht auf ein ähnlich hohes Maß an Erfolgen zurückblicken, wie Alexander Hermann. Im Gegenteil, der 54-Jährige konnte die Sendung noch nie mit einem seiner Kandidaten gewinnen. Ob sich das in Staffel 9 ändern wird, wird sich zeigen. Rosin hat immerhin schon einen genauen Plan, wie er seinen ersten "The Taste"-Sieg einheimsen will: "Liebe, Empathie und Zuneigung werden in diesem Jahr meine Stärken sein. Es geht um die pure Freude am Kochen!"