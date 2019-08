vor 37 Min.

"The Terror", 2. Staffel im Stream: Start, Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast, Trailer

"The Terror" startete am 16.08.2019 mit Staffel 2 auf Amazon. Trailer, Handlung, Folgen, Schauspieler und Stream - hier die Infos.

"The Terror", Staffel 2, startet mit zehn Episoden auf Amazon Prime Video. Die beliebte Serie spielt während des Zweiten Weltkriegs, ist allerdings nicht nur eine History-Serie - "The Terror" lässt sich auch dem Horror-Genre zuordnen. Staffel 1 ist erst im vergangenen Jahr erschienen.

"The Terror": Start-Termin und Trailer der 2. Staffel

Die Fortsetzung von "The Terror" ist am 16. August gestartet. Einen kleinen Eindruck von der neuen Staffel "The Terror" erhalten Sie auch durch den Offiziellen Trailer.

Die Handlung in Staffel 2 von "The Terror": Worum geht es?

In der zweiten Staffel von "The Terror" sucht ein dunkler Geist in Frauengestalt die Familie des jungen Mannes Chester heim. Die Familie hat japanische Wurzeln, lebt aber auf einer kleinen Insel in Kalifornien und führt dort ein einfaches Leben. Chester aber möchte dort nicht bleiben, er will die ganze Welt sehen. Seine Reisepläne muss er allerdings erstmal auf Eis legen, als sich eine Serie von mysteriösen Todesfällen ereignet. Kurz darauf bombardieren die Japaner Pearl Habor und die Regierung stellt jeden japanisch aussehenden Bürger unter Gerneralverdacht. Als Chesters Familie schließlich in ein Lager deportiert wird, beschließt der Geist, die Familie dort heimzusuchen.

"The Terror", 2. Staffel: Die Schauspieler im Cast

Da es sich bei "The Terror" um eine Anthology-Serie handelt, wurden Schauplatz und Figurenensemble in Staffel 2 komplett gewechselt. Unter den Darstellern des neuen Ensembles sind Derek Mio („Greek“), Cristina Rodlo („Miss Bala“), Kiki Sukezane („Lost in Space“) und „Raumschiff Enterprise“-Legende Georg Takei.

"The Terror": So können Sie die Folgen von Staffel 2 im Stream sehen

Staffel 2 von "The Terror" startete am Freitag, 16. August, auf Amazon Prime Video. Amazon Prime ist kostenpflichtig und erhebt für die Nutzung eine monatliche Gebühr von 7,99 Euro.

