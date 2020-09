vor 32 Min.

"The Third Day" (Sky-Serie): Start heute - Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"The Third Day" gibt es ab heute bei Sky Ticket zu sehen. Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer - alle Infos gibt es hier.

Die Miniserie "The Third Day" geht ab sofort bei Sky an den Start. Hier gibt es alle Infos rund um Folgen, Handlung und Besetzung sowie einen Trailer.

Von Christian Gerngras

Bei "The Third Day", einer Koproduktion von Sky Studios und HBO, handelt es sich um eine neue Miniserie mit Jude Law in der Hauptrolle. Das Mystery-Drama von Dennis Kelly und Felix Barrett spielt auf einer geheimnisvollen britischen Insel, auf der nichts so ist, wie es zu sein scheint. Wir haben alle Infos rund um den heutigen Start, Folgen, Handlung und Besetzung hier für Sie zusammengestellt. Außerdem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer zur Serie.

"The Third Day": Start heute bei Sky

Die Miniserie geht ab dem heutigen 15. September 2020 bei Sky Ticket und Sky Q mit wöchentlich einer Folge auf Abruf an den Start. Zu Beginn wird es die Episoden nur im englischen O-Ton zu sehen geben, ab November 2020 werden sie dann auch auf Deutsch auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt.

"The Third Day": Folgen

"The Third Day" ist in zwei Teile namens "Sommer" und "Winter" unterteilt, die jeweils eigenständige Geschichten erzählen, die aber miteinander verbunden sind. Im "Sommer" und damit in den ersten drei Folgen spielt Jude Law die Hauptrolle, während in den folgenden drei Episoden im "Winter" Naomie Harris die Hauptdarstellerin ist. Insgesamt wird es also sechs Folgen geben, die jeweils etwa 60 Minuten dauern.

Die Handlung von "The Third Day": Worum geht es in der Miniserie?

Im Fokus der Serie steht die geheimnisvolle Insel, die vor der Küste Großbritanniens liegt. Nachdem Sam die Insel betreten hat ist er nicht mehr in der Lage sie zu verlassen und die mysteriösen Insel-Bewohner zwingen ihn in geheimnisvollen Ritualen seine Vergangenheit aufzuarbeiten und sich mit Verlust und seinen Traumata auseinanderzusetzen.

Im zweiten Teil verschlägt es auch die eigensinnige Außenseiterin Helen auf die Insel. Sie ist auf der Suche nach Antworten und kann nicht wissen, dass ihre Ankunft einen erbitterten Kampf um das Schicksal der Insel auslöst.

Besetzung von "The Third Day": Schauspieler im Cast

Jude Law als Sam

als Katherine Waterston als Jess

Paddy Considine als Mr Martin

Emily Watson als Mrs Martin

Naomie Harris als Helen

als Helen John Dagleish als Larry

Freya Allan als Kail

Trailer zu "The Third Day"

Den aktuellen Trailer zu "The Third Day" können Sie sich hier ansehen. Eine deutsche Version wurde bisher noch nicht veröffentlicht.

