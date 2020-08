vor 16 Min.

"The Umbrella Academy", Staffel 3 (Netflix): Start, Handlung, Besetzung – Das ist bekannt

"The Umbrella Academy", Staffel 3: Was zum Start, Handlung und Besetzung bisher bekannt ist.

Gerade erst ist die zweite Staffel bei Netflix gelaufen, da ist schon bekannt, dass es eine Staffel 3 von der Serie "The Umbrella Academy" geben soll. Was man schon weiß.

"The Umbrella Academy" wird eine Staffel 3 erhalten. Das ist schon bekannt. Dabei lief die zweite Staffel erst bei Netflix. Was man also schon zu Handlung, Start und Besetzung weiß, lesen Sie in unserer Übersicht.

"The Umbrella Academy", Staffel 3: Start auf Netflix

Zwischen Staffel 1 und 2 lagen eineinhalb Jahre Produktion. Das Onlinemagazin Whats On Netflix berichtet darüber, dass die Produktion von Staffel 3 von "The Umbrella Academy" schneller gehen soll, da man bereits zusätzliche Autoren angesetzt habe.

Für Staffel 3 im Jahr 2021 sieht es also gut aus. Sicher ist sie aber nicht, da sich die Entwicklung und Auswirkung der Corona-Pandemie schwer einschätzen lässt.

"The Umbrella Academy": Das ist die Handlung

In der "Umbrella Academy" des Milliardärs Sir Reginald Hargreeves lernen sieben junge Menschen, ihre Superkräfte zu nutzen. Alle sieben waren Teil einer Massengeburt im Jahr 1989, als 43 Mütter quasi über Nacht schwanger wurden und entbanden. Nach dem misslungenen Versuch in Staffel 1, eine zukünftige Apokalypse aufzuhalten, stehen die mit Nummern markierten Mitglieder der "Umbrella Academy" wieder am Anfang ihres Kampfes.

Die Schauspieler von "The Umbrella Academy": Besetzung und Cast

Der Cast von "The Umbrella Academy" liest sich durchaus nahmhaft: Ellen Page spielte bereits im Blockbuster "Inception" mit, Mary J. Blige ist vor allem als Sängerin bekannt. Das ist die Besetzung der Serie:

Ellen Page als Vanya Hargreeves / The White Violin / Nummer 7

als Vanya / The White Violin / Nummer 7 Tom Hopper als Luther Hargreeves / Spaceboy / Nummer 1

als Luther / Spaceboy / Nummer 1 David Castañeda als Diego Hargreeves / The Kraken / Nummer 2

als Diego / The Kraken / Nummer 2 Emmy Raver-Lampman als Allison Hargreeves / The Rumor / Nummer 3

/ The Rumor / Nummer 3 Robert Sheehan als Klaus Hargreeves / The Séance / Nummer 4

als Klaus / The Séance / Nummer 4 Aidan Gallagher als The Boy / Nummer 5

als The Boy / Nummer 5 Mary J. Blige als Cha-Cha

als Cha-Cha Justin H. Min als Ben Hargreeves / The Horror / Nummer 6

(AZ)

Lesen Sie dazu auch: "The Umbrella Academy", Staffel 2 (Netflix): Start heute, Trailer, Folgen, Besetzung

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen