22.10.2020

The Undoing: Sky-Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

"The Undoing" geht demnächst bei Sky Ticket als Stream an den Start. Wir informieren Sie über den Start-Termin, die Handlung, die Folgen und die Besetzung. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

Von Tanja Schauer

Die Serie "The Undoing" basiert auf dem Roman "You Should Have Known" und startet demnächst auf Sky. Worum dreht sich die Handlung? Wie heißen die Folgen? Welche Darsteller gehören zum Cast? Wie sieht der Trailer aus? Hier bekommen Sie die wichtigen Infos im Überblick.

"The Undoing": Wann ist der Start bei Sky Ticket in Deutschland?

Sky hat den Start der Serie für Montag, 30. November 2020, angekündigt. Sky Ticket ist ein reiner Streaming-Dienst, dessen Inhalte man jederzeit flexibel abrufen kann.

Handlung: Worum geht es bei "The Undoing"?

"The Undoing" dreht sich um die Therapeutin Grace Sachs, die das perfekte Leben führt. Sie ist beruflich erfolgreich, verheiratet mit einem liebevollen Mann und Mutter eines Sohnes, der eine New Yorker Eliteschule besucht. Als die Mutter eines Mitschülers von Noah ermordet wird und ihr Ehemann verschwindet, zerbricht ihr perfektes Leben und sie muss sich an ihre eigenen Ratschläge als Therapeutin halten, um für sich und ihren Sohn ein neues Leben aufbauen zu können.

"The Undoing" bei Sky Ticket: Die 6 Folgen von Staffel 1

Die erste Staffel von "The Undoing" beinhaltet insgesamt 6 Folgen á 58 Minuten Länge. Bislang wurden nur die englischen Titel der einzelnen Episoden veröffentlicht:

"The Undoing" "The Missing" "Do No Harm" "See No Evil" "Trial by Fury" "The Bloody Truth"

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Undoing"? Hier die Besetzung der Hauptrollen:

Schauspielerin/Schauspieler Rollenname Nicole Kidman Grace Sachs Hugh Grant Jonathan Sachs Noma Dumezweni Haley Gibson Donald Sutherland Franklin Renner Ismael Cruz Cordova Fernando Alves Matilda De Angelis Elena Alves

"The Undoing": Trailer zur Sky-Serie

Leider wurde bislang kein deutscher Trailer zur Serie veröffentlicht. Um sich dennoch einen ersten Einblick verschaffen zu können, haben wir hier den englischen Trailer für Sie:

