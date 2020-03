15:57 Uhr

"The Unicorn": Start, Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer

"The Unicorn" ist in wenigen Tagen im Stream bei Sky verfügbar. Start, Folgen, Handlung, Cast, Trailer - lesen Sie hier alle Infos.

"The Unicorn" ist eine amerikanische Sitcom, die von Bill Martin, Mike Schiff and Grady Cooper produziert wurde. Den Hauptcharakter spielt Walton Goggins. Der sonst für seine eher düsteren Rollen bekannte Schauspieler verkörpert in "The Unicorn" den liebevollen Familienvater Wade.

In den USA ist die Serie bereits im September 2019 erschienen. Nun ist sie bei Sky auch in Deutschland verfügbar. Erfahren Sie hier alle Infos zum genauen Start-Termin, zu den Folgen, der Handlung und dem Cast. Am Ende des Artikels ist auch ein Trailer zu sehen.

"The Unicorn": Start bei Sky

"The Unicorn" startet am 2. April 2020 bei Sky. Die Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt.

Die Handlung von "The Unicorn"

Seit Wades Frau gestorben ist, fokussiert er sich voll und ganz auf seine beiden Töchter Grace und Natalie. Forrest und Ben, Wades beste Freunde, wollen ihn aber dazu überreden, sich wieder in die Dating-Szene zu begeben. Der anfangs recht begriffsstutzige Wade entpuppt sich schnell als Frauenmagnet.

Besetzung: Die Schauspieler im Cast von "The Unicorn"

Der Haupt-Cast von "The Unicorn" besteht aus Wades beiden Töchtern und besten Freunden - inklusive Ehefrauen und Kindern. Hier die Übersicht:

Rolle Schauspieler Wade Walton Goggins Forrest Rob Corddry Delia Michaela Watkins Ben Omar Benson Miller Michelle Maya Lynne Robinson Grace Ruby Jay Natalie Makenzie Moss Noah Devin Bright

"The Unicorn": Folgen und Titel im Überblick

Staffel 1 von "The Unicorn" hat insgesamt 18 Folgen. Hier der Überblick:

Pilot

Breaking Up Is Hard to Do

Widow's Group

The Unicorn and the Catfish

No Small Parts

Three Men Out

Wade Delayed

Delayed Turkeys and Traditions

No Pressure

Anna and the Unicorn

If It Doesn't Spark Joy

It Isn't Romantic

Worst Case Scenario

The Wade Beneath My Wings

Beneath My Wings Everyone's a Winner

The Client

Caroline, No

No Matter What the Future Brings

Trailer von "The Unicorn"

Der Trailer von CBS dauert mehr als drei Minuten und zeigt schon einige Schlüsselszenen der Staffel.

