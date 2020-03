vor 32 Min.

"The Valhalla Murders": Folgen, Handlung, Besetzung, Trailer, Infos - Start heute am 13.3.20

Streaming-Dienst Netflix geht heute, am 13.3.20, mit "The Valhalla Murders" an den Start. Alles zu Folgen, Handlung Besetzung und Trailer, hier.

Heute, am 13.3.20, startet "The Valhalla Murders" auf Netflix. In der isländischen Kriminalserie untersucht der Polizist Arnar Islands ersten Fall eines Serienmordes, der im Zusammenhang mit furchtbaren Vorfällen in einem Kinderheim 35 Jahre zuvor steht.

Hier finden Sie Informationen rund um Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast und Trailer zu "The Valhalla Murders".

"The Valhalla Murders": Start und Folgen bei Netflix

Netflix hat den Start der Serie für heute, Freitag 13. März 2020 , angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Insgesamt hat die erste Staffel von "The Valhalla Murders" 8 Episoden à 45 Minuten.

Unvorstellbar Die Rückkehr Valhalla Narben Für alle sichtbar Versteck Am Kreuzweg Das Monster im Dunkeln

Handlung: Worum geht es bei "The Valhalla Murders"?

Der Polizist Arnar wird von Kopenhagen zurück in seine Heimat Island versetzt. Dort soll er den den Fall einer Mordserie untersuchen - die erste für den kleinen Inselstaat. Der Killer tötet seine Opfer augenscheinlich nach dem Vorbild nordischer Mythologien.

Gemeinsam mit der alteingesessenen Ermittlerin Kata sucht er nach Hinweisen auf den Täter. Offensichtlich sind die Opfer nicht zufällig ausgewählt worden und ihr Tod hat etwas mit ihrer ganz persönlichen Vergangenheit zu tun.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Valhalla Murders"?

Diese Schauspieler sind in "The Vallhalla Murders" zu sehen:

Nína Dögg Filippusdóttir

Björn Thors

Bergur Ebbi

Aldís Hamilton

Sigurður Skúlason

Tinna Hrafnsdóttir

Arndís Hrönn Egilsdóttir

Edda Björgvinsdóttir

Valur Freyr Einarsson

Damon Younger

"The Valhalla Murders": Der Trailer zur Netflix-Serie

Ein deutscher Trailer zur neuen Netflix-Serie "The Valhalla Murders" wurde bislang noch nicht veröffentlicht. Wir reichen diesen jedoch schnellstmöglich nach Veröffentlichung an dieser Stelle nach. Bis dahin können Sie sich hier auf dieser Seite einen englischsprachigen Trailer ansehen. (AZ)

