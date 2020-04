vor 16 Min.

"The Victims' Game": Start heute - Folgen, Handlung, Cast und Trailer

Mit "The Victims' Game" erscheint heute eine neue Serien-Produktion auf Netflix. Hier informieren wir Sie über Start, Handlung, Folgen, Besetzung und Trailer.

Wann ist der Start der Netflix-Serie "The Victims' Game"?

Die Serie geht am 30. April 2020 bei Netflix an den Start. Dann sind auch gleich alle Folgen der ersten Staffel von "The Victims' Game" auf Abruf im Stream verfügbar. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat.

"The Victims' Game": Folgen und Handlung der Netflix-Serie

Die Handlung der Serie "The Victims' Game" dreht sich um einen Forensiker mit Asperger-Syndrom. Als in der Stadt ein brutaler Serienmörder sein Unwesen treibt, versucht er, den Fall zu lösen. Schon bald geben die Ermittlungen erste Hinweise auf den Täter - seine eigene Tochter. Er setzt alles aufs Spiel, um den Fall zu lösen.

Die Serie hat acht Folgen, die im Moment nur Nummern tragen. Auch über die Inhalte der einzelnen Episoden schweigt Netflix sich bisher aus. Sobald wir mehr wissen, erfahren Sie es hier.

Besetzung von "The Victims' Game": Die Schauspieler des Hauptcasts

Hier präsentieren wir Ihnen die Hauptdarsteller der Serie im Überblick. Bislang wurde nur bekannt gegeben welche Schauspieler bei "The Victims' Game" dabei sind, die Rollennamen stehen noch nicht fest.

Hsu Wei-ning

Jason Wang

Ruby Lin

Moon Lee

River Huang

Chen Chia-kuei

Ding Ning

Hsia Ching-ting

Rexen Cheng

"The Victims' Game": Trailer zur Serie

Hier gibt es den offiziellen Trailer zur Serie "The Victims' Game". Dieser wurde bislang nur mit englischem Untertitel veröffentlicht, eine deutsche Version gibt es nicht.

