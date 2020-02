14:21 Uhr

"The Voice Kids 2020": Kandidaten und ihre Teams

Am 23. Februar startet eine neue Staffel von "The Voice Kids". Hier stellen wir Ihnen alle Kandidaten und ihre Teams in unserer Übersicht vor.

Bald ist es wieder so weit: In wenigen Wochen erscheint eine neue Staffel der Castingshow " The Voice Kids" im TV. Ab Sonntag, den 23. Februar, suchen die Coaches bei Sat.1 wieder nach den besten Nachwuchstalenten Deutschlands. Gecoacht werden die Kandidaten auch heuer wieder von bekannten deutschen Musikkünstlern. Mit dabei sind in diesem Jahr Lena Meyer-Landrut, Sasha, Max Giesinger und zwei Mitglieder der Band "Meine Freunde". Für welches Team sich die Talente wohl nach ihrer ersten Blind Audition entscheiden werden?

Hier präsentieren wir Ihnen in unserem Überblick, welche Kandidaten bei "The Voice Kids" 2020 zu welchem Team gehören.

"The Voice Kids": Das ist das Team von Lena

Bislang stehen die Kandidaten für Team Lena Meyer-Landrut noch nicht fest. Sobald die ersten Battles gestartet sind, stellen wir Ihnen die Teams hier vor.

Diese Kandidaten sind bei "The Voice Kids" in Team Max

"The Voice Kids": Team Sasha

Welche Kandidaten sind in Team "Deine Freunde" mit Florian Sump und Lukas Nimscheck?

"The Voice Kids": Letztes Jahr holten Mimi und Josy aus Augsburg den Sieg

Im vergangenen Jahr holten die Augsburgerinnen Mimi und Josy den Sieg in der Sendung. Damit machten sie nicht nur ihre Familie, sondern auch ihre "The Voice Kids"-Coaches Sascha Vollmer und Alec Völkel stolz. (AZ)

Im vergangenen Jahr besuchten wir die Voice-Kids-Siegerinnen Mimi und Josy bei sich zu Hause. Hier können Sie sich das Gespräch im Podcast anhören:

