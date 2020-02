vor 40 Min.

"The Voice Kids" 2020: Sendezeit und Sendetermine - heute mit Folge 1

"The Voice Kids" 2020 kommt heute mit Folge 1 von Staffel 8 ins TV zurück. Hier gibt es die Sendetermine mit der jeweiligen Sendezeit im Überblick.

Der erste Sendetermin für " The Voice Kids" 2020 ist heute: Staffel 8 startet am 23.02.2020 mit Folge 1 auf Sat.1. Wieder sind Sasha, Lena Meyer-Landrut, Max Giesinger und Deine Freunde in der Jury zu sehen, doch es gibt eine kleine Änderung: Mimi und Josy, die beiden Augsburger Gewinnerinnen der vergangenen Staffel, sind Backstage-Moderatorinnen. Zu welchen Sendeterminen und Sendezeiten wird die neue Staffel ausgestrahlt? Lesen Sie hier die Antwort.

"The Voice Kids" 2020: Sendetermine im Überblick - Start heute am 23.02.2020

"The Voice Kids" startet heute am 23.02.2020. In Staffel 7 wurden insgesamt sechs Blind-Auditions, drei Battles und das Finale ausgestrahlt. Die vergangenen Staffeln hatten ebenfalls um die zehn Folgen - es ist zu erwarten, dass Sat.1 in Staffel 8 die Sendetermine ähnlich plant, wie in den Staffeln zuvor. Die neuen Folgen laufen immer am Sonntag um 20.15 Uhr. Falls sich an den Sendeterminen oder Sendezeiten von Staffel 8 noch etwas ändert, werden Sie hier informiert. Die Termine der Blind Auditions stehen jedenfalls fest. Hier der Überblick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1, Blind Audition 1 23.02.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 2, Blind Audition 2 01.03.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 3, Blind Audition 3 08.03.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 4 15.03.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 5 22.03.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 6 29.03.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 7 05.04.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 8 12.04.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 9 19.04.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1 10, Finale 26.04.20, Sonntag 20.15 Uhr Sat.1

"The Voice Kids" 2020: Sendezeiten der Wiederholung im TV

Eine Wiederholung läuft üblicherweise nach 0.00 Uhr ebenfalls auf Sat.1 im TV. Auch der Streaming-Dienst Joyn bietet die Folgen im Stream als Wiederholung an. Wer eine Plus-Mitgliedschaft besitzt, kann sich die Wartezeit auf Staffel 8 mit Folgen vergangener Staffeln versüßen - unabhängig von Sendezeiten und Sendeterminen. (AZ)

Im vergangenen Jahr besuchten wir die Voice-Kids-Siegerinnen Mimi und Josy bei sich zu Hause. Hier können Sie sich das Gespräch im Podcast anhören:

